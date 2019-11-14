Bairro Vasco da Gama, em Cariacica, com rua alagada Crédito: Fernando Madeira

As aulas em 40 escolas de Vila Velha serão suspensas nesta quinta-feira (14), devido às chuvas e alagamentos no município. A prefeitura informou que a decisão foi tomada devido as más condições das unidades de ensino.

A prefeitura destacou que algumas regiões ficaram inacessíveis para alunos, pais, responsáveis e profissionais das unidades. Cerca de 17 mil alunos ficaram sem aulas nesta quarta-feira (13). Outras 61 escolas tiveram aulas normalmente.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica informou que algumas unidades tiveram as aulas suspensas nesta quarta-feira (13), devido às chuvas, mas que nesta quinta-feira (14) as aulas serão retomadas, se as proximidades das escolas estiverem em boas condições para passagem de alunos, responsáveis e colaboradores.

Your browser does not support the audio element. Vila Velha suspende aulas em 40 escolas por causa de alagamentos

De acordo com a prefeitura, aproximadamente 2.300 alunos ficaram sem aula. O Centro Municipal de Ensino Infantil (Cmei) Vinicius de Moraes, em Sotelândia, Cmei Maria Jardelina Santos, em Nova Rosa da Penha, Escla Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Pedro Venturim, em Rosa da Penha, Emef Cerqueira Lima, em Jardim América, Emef Augusta Tavares, em Jardim Botânico, Emef José Zacchi, em Flexal, Emef João Pedro da Silva, em Porto de Santana e Emef Amenóphis de Assis, em Vale Esperança, não funcionaram na quarta-feira (13).

VITÓRIA

Já em Vitória, a prefeitura informou que orientou as unidades escolares a avaliarem as condições para as aulas de quarta-feira (13). Apenas a Escola Municipal de Ensino Médio Fundamental (Emef) Orlandina Dalmeida Licas, em São Cristóvão, suspendeu as aulas e destacou que o dia será reposto para não prejudicar os alunos. As aulas de quinta-feira (14) estão mantidas em todas as unidades.

SERRA E VIANA