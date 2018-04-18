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Deu nó

Terça de chuva, alagamento e trânsito congestionado na Grande Vitória

Na Avenida Fernando Ferrari, duas árvores caíram e interditaram uma parte da pista, no sentido Carapina

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 22:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 22:20
Congestionamento no acesso à Terceira Ponte Crédito: Fernando Silva | Utilidade Capixaba | Facebook
A chuva que atingiu o Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (17), trouxe transtornos aos motoristas que transitam nas principais avenidas da Grande Vitória. Na Avenida Fernando Ferrari, na Capital, duas árvores caíram e interditaram uma parte da pista, no sentido Carapina.
Em Vitória, o trânsito também está bastante engarrafado na Reta da Penha. Em toda a extensão da Avenida Cezar Hilal, sentido Camburi, há lentidão. Na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, onde aconteceu um acidente na tarde desta terça-feira (17), os motoristas enfrentam lentidão, no sentido Serra.
Na Terceira Ponte, os motoristas devem redobrar a atenção. A alça já está alagada e há muito trânsito pelas redondezas. (vídeo abaixo)
Também em Vila Velha, há retenção na Rua Inácio Higino. Na Avenida Hugo Musso, para quem vem pela Avenida Champagnat, na altura dos Correios, os condutores já enfrentam muita lentidão.
VEJA VÍDEO

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