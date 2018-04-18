Terça de chuva, alagamento e trânsito congestionado na Grande Vitória

Congestionamento no acesso à Terceira Ponte Crédito: Fernando Silva | Utilidade Capixaba | Facebook

A chuva que atingiu o Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (17), trouxe transtornos aos motoristas que transitam nas principais avenidas da Grande Vitória. Na Avenida Fernando Ferrari, na Capital, duas árvores caíram e interditaram uma parte da pista, no sentido Carapina.

onde aconteceu um acidente na tarde desta terça-feira (17), os motoristas enfrentam lentidão, no sentido Serra. Em Vitória, o trânsito também está bastante engarrafado na Reta da Penha. Em toda a extensão da Avenida Cezar Hilal, sentido Camburi, há lentidão. Na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes,, os motoristas enfrentam lentidão, no sentido Serra.

Na Terceira Ponte, os motoristas devem redobrar a atenção. A alça já está alagada e há muito trânsito pelas redondezas. (vídeo abaixo)

Também em Vila Velha, há retenção na Rua Inácio Higino. Na Avenida Hugo Musso, para quem vem pela Avenida Champagnat, na altura dos Correios, os condutores já enfrentam muita lentidão.

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