Chuva provoca pontos de alagamento na Grande Vitória

A chuva provocou alagamentos na Grande Vitória na manhã desta terça-feira (15). Em Vitória, na Avenida Norte Sul, o sentido Serra é o mais prejudicado, onde só passam veículos na faixa da esquerda. Na Avenida Joubert de Barros, em Bento Ferreira, também houve registro de alagamento. Segundo a Defesa Civil Municipal, não há pontos críticos neste início de manhã.

VILA VELHA

De acordo com informações da TV Gazeta, a Avenida Carlos Lindenberg e a Avenida Pedro Gonçalves Laranja, na altura de Cobilândia, estão alagadas. Há congestionamento nos acessos à Terceira Ponte

A Prefeitura de Vila Velha informa, por meio da Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, que o município registra pelo menos oito pontos de alagamentos em decorrência das chuvas que castigam o município desde a manhã desta terça-feira (15). Os locais mais atingidos são os bairros de Cobilândia, João Goulart, Coqueiral de Itaparica, Boa Vista e São Torquato e em alguns pontos ao longo da Avenida Carlos Lindenberg. Mas águas nesses locais já estão escoando.

Os bairros de Jaburuna, Aribiri e Terra Vermelha já entraram em estado de alerta por conta do volume de chuvas que chegou a quase 40 milímetros nas últimas 24 horas, conforme medição dos pluviômetros instalados no município. A Defesa Civil continua monitorando o nível dos canais e as áreas de encostas, mas ainda não registrou nenhuma ocorrência.

SERRA

O bairro Capuba, na Serra, também foi atingido pela chuva desta terça-feira (15). As ruas Dona Jamila e Maria da Penha Varejão ficaram completamente alagadas. Em uma das casas, a água adentrou a garagem e deixou moradores com dificuldades para sair da residência. O internauta Jhony Silva, que mora no local, afirma que a água chegou a subir 1 metro. Segundo informações da TV Gazeta, a Defesa Civil da Serra não registrou nenhuma ocorrência de gravidade.

VÍDEO|VEJA A SITUAÇÃO DE VITÓRIA E SERRA

No bairro São Francisco, na Serra, moradores enviaram fotos e disseram estar impossibilitados de sair de casa, por conta dos alagamentos. Veja a situação em um dos condomínios:

CARIACICA

A Defesa Civil de Cariacica informa que não há registros de alagamento ou alertas no município.

VIANA

A Defesa Civil de Viana informa que monitora os bairros e, até o momento, não há registros de ocorrência, pontos de alagamentos ou demais transtornos causados pela chuvas.

PREVISÃO DO TEMPO

A semana deve ser de tempo misto no Estado. As pancadas de chuva devem continuar nesta terça-feira (15). Na quarta-feira também devem ocorrer, mas o sol aparece, deixando o tempo mais seco. Segundo o Climatempo, uma frente fria que passa pelo mar deve influenciar no clima e na umidade do ar.

Hoje o tempo continua instável, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia, principalmente no litoral, na Grande Vitória e na Região Norte. A máxima esperada é de 28°C e a mínima de 21°C.

Já para quarta-feira, a instabilidade diminui e o tempo deve ficar mais seco. O sol deve predominar por todo Espírito Santo. Há apenas possibilidade de chuva fraca pela manhã nas regiões litorâneas. A temperatura máxima pode chegar a 30°C e mínima 18°C.

TARDE DE SEGUNDA

Na tarde de segunda-feira (14), pancadas rápidas de chuva foram suficientes para alagar ruas e avenidas da Grande Vitória. De acordo com a Defesa Civil de Vitória, houve registro de 40 milímetros de chuva em 24 horas. O esperado para o período era 15 milímetros.