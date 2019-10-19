Guarapari

Vídeo mostra local de rave onde jovens usaram droga mexicana no ES

Três jovens foram internados em estado grave após usar a substância, identificada como mescalina; apenas um deles recebeu alta na última sexta-feira (18)

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 19:07 - Atualizado há 6 anos

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra detalhes da estrutura e dos frequentadores da festa rave que aconteceu no último sábado (12), na Praia Doce, em Meaípe (Guarapari). Na ocasião, três jovens foram internados em estado grave após consumirem uma droga mexicana, um entorpecente inédito no Espírito Santo identificado como mescalina. As imagens foram recebidas pela TV Gazeta.

Um dos jovens que usou a droga e recebeu alta, prestou depoimento na Delegacia de Narcóticos. Ele contou que encomendou três comprimidos por R$ 140 e pegou a droga no evento. Outros dois continuam internados em estado grave.

A festa começou por volta das 22h do último sábado (12). Segundo a polícia, por volta das duas da manhã os participantes começaram a passar mal, após ingerirem a droga.

ENTENDA O CASO

Na madrugada de sexta-feira (18), a Polícia Civil recebeu a informação de que 11 jovens teriam sido internados em hospitais da Grande Vitória após o uso de uma droga em uma festa rave em Guarapari, no último sábado (12). Foi também informado que uma pessoa teria morrido.

Após a denúncia, o Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) foi acionado para iniciar uma investigação. Inicialmente, o chefe do Denarc, Fabrício Dutra, informou que um frequentador da festa teria morrido, porém, a polícia descartou a informação durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira (18).

Após buscas nos hospitais da Grande Vitória, a Polícia Civil confirmou a internação de três jovens pelo uso de uma substância conhecida como mescalina. Eles teriam sido inicialmente atendidos pela UPA em Guarapari, e por causa do estado grave, foram transferidos para hospitais da Região Metropolitana.

EFEITO DA DROGA

A droga utilizada pelos jovens foi identificada como mescalina e tem uso devastador, segundo o especialista em dependência química e saúde mental, João Chequer. De acordo com ele, a droga é de origem mexicana e obtida de um cacto. Os efeitos dela são alucinógenos e podem levar a pessoa à morte em caso de overdose aguda. "É uma substância sintética com efeito similar ao causado pelo LSD. Quando ela age, provoca aceleração dos batimentos cardíacos, da frequência cardiorrespiratória, depressão, paranoia, medo e sensação de pânico. Pode paralisar órgãos vitais também", explicou o médico.

Segundo a polícia, a mescalina é nova no Espírito Santo e provavelmente foi utilizada em conjunto com outras substâncias. "As informações que o Denarc possui é que o comprimido ingerido era uma mistura de mescalina com ecstasy. Duas substâncias alucinógenas e que, quando usadas juntas, potencializam o efeito. É algo que traz muita preocupação para gente", disse o delegado geral da Polícia Civil, José Arruda.

INTERNAÇÕES

Até este sábado (18), dois jovens continuavam internados, em estado grave. Um terceiro rapaz recebeu alta na tarde de sexta-feira. De acordo com a polícia, há informações que outros frequentadores da festa deram entrada no UPA de Guarapari, também pelo uso da droga. "Acreditamos que mais jovens tenham passado mal e foram internados, mas ainda estamos fazendo esse levantamento e não é possível falar de números agora. O que temos confirmado foram estes três jovens", disse o chefe do Denarc, Fabrício Dutra.

JOVEM QUE TEVE ALTA

Um dos três jovens teve alta na tarde desta sexta-feira, após seis dias no hospital. Em entrevista, ele disse que "nasceu de novo". O jovem, um universitário de 24 anos, também relatou que havia encomendado a substância por WhatsApp um mês antes da festa e que pagou, por meio de transferência bancária, R$ 140,00 por três comprimidos. A droga foi entregue dentro da rave, realizada no último sábado (12).

O universitário contou que usou apenas um comprimido. Cinco minutos depois, ele começou a se sentir mal e logo depois desmaiou. "Só lembro de acordar na segunda-feira no hospital. Desesperado, sem saber o que estava acontecendo", declarou. Confira a entrevista completa aqui.

POLÍCIA IDENTIFICOU SUSPEITO

A Polícia Civil informou na tarde de sexta-feira (18) que já tem um suspeito de comercializar a droga mexicana. A polícia ainda investiga a origem da droga e como ela foi comercializada com os outros usuários.

