Drogas em rave: "O rim dele parou na hora que utilizou", diz mãe de jovem no ES

Eles me ligaram cinco e pouco da manhã, falando do ocorrido com o meu filho. Até então, eu não sabia nem o que que era. Eles me ligaram relatando que ele tinha sofrido um acidente, e eu precisava vir para o hospital urgente. Eu vim pra cá, cheguei aqui e me deparei com ele em um estado muito grave. Foi terrível e está sendo até hoje. É dia após dia, os médicos falaram para mim. Parece que tiveram outros amigos que estão pelos hospitais. Tem outros em outros hospitais também. Menos um pouco que o meu filho, mas estão também grave, na UTI, inclusive. Meu filho está na UTI. Tentei a transferência para um hospital particular, mas o estado dele é muito grave, e ele não pode ser transferido.