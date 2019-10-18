Do cacto peiote, encontrado no México, é extraída a substância que dá origem à mescalina Crédito: Divulgação/BBC

Your browser does not support the audio element. Uso da mescalina é devastador, diz médico sobre droga utilizada em rave

No último sábado (12), três jovens foram internados após o consumo de uma droga popularmente conhecida como mescalina. O fato aconteceu durante uma festa rave em Guarapari. A Polícia Civil acredita que outras pessoas também passaram mal por causa utilização dessa substância, mas o levantamento de vítimas ainda está sendo feito. De acordo com o delegado Fabrício Dutra, do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), essa droga tem origem mexicana e tem efeito alucinógeno.

O médico João Chequer, especialista em dependência química e saúde mental, explicou que a mescalina tem efeito rápido e devastador para quem a utiliza. "Essa substância sintética tem efeito similar ao causado pelo LSD e outras drogas sintéticas. Ela é obtida de um cacto, o peiote, encontrado em desertos do México. O uso dela provoca alucinações imediatas em quem a usa. É muito perigosa e pode levar até a morte em caso de overdose aguda", salientou o médico.

DROGA SINTÉTICA

O médico João Chequer disse que a mescalina tem efeito devastador sobre o corpo Crédito: Edson Chagas | Arquivo | GZ

Ainda de acordo com o especialista, a mescalina causa uma euforia imediata no usuário, com descargas de adrenalina na corrente sanguínea. "A reação do corpo é imediata ao ter contato com essa droga. Quando ela age, provoca aceleração dos batimentos cardíacos, da frequência cardiorrespiratória, depressão, paranoia, medo e sensação de pânico entre muitos outros efeitos. Pode paralisar órgãos vitais também. É uma substância altamente nociva", destacou.