Polícia identifica suspeito de vender droga mexicana em rave de Guarapari

Drogas usualmente consumidas em festas raves, segundo delegado Crédito: Iara Diniz

A Polícia Civil informou na tarde desta sexta-feira (18) que já tem um suspeito de comercializar a droga mexicana, identificada como "mescalina", responsável por deixar jovens internados em estado gravíssimo após o uso em uma rave em Guarapari . Segundo o delegado Diego Bermond, titular da Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), uma das vítimas, um universitário de 24 anos, disse em depoimento que comprou três comprimidos por R$ 140. Ele ficou internado por seis dias e recebeu alta nesta sexta-feira (18). Outros dois continuam internados em estado grave.

"Ele teria feito a encomenda por meio de um amigo e feito um depósito bancário antes da festa. Já no evento, ele pegou os comprimidos de mescalina misturado com ecstasy, mas só tomou um. Vinte minutos depois, disse que começou a se sentir mal e desmaiou. Contou que não se lembra de nada, nem mesmo de ter sido socorrido", detalhou Bermond.

A polícia ainda investiga a origem da droga e como ela foi comercializada com os outros usuários. De acordo com o delegado geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, a substância é nova no Espírito Santo e nunca havia sido apreendida pelo Denarc.

"É uma substância nova, que está chegando no Estado. O que sabemos é que foi utilizada em conjunto com ecstasy, o que potencializou a droga a ponto de petrificar o pulmão de um dos usuários. Isso é altamente preocupante" José Arruda - Delegado geral da Polícia Civil

Ainda de acordo com Arruda, o responsável por comercializar as drogas pode responder por tentativa de homicídio, devido a situação grave em que os jovens se encontram.

"Se houver morte, inclusive, entendemos que podemos caracterizar como homicídio", disse.

Universitário que ficou internado após usar droga mexicana em rave Crédito: Iara Diniz

"O RIM DELE PAROU NA HORA QUE USOU", DIZ MÃE DE UNIVERSITÁRIO

A mãe de um dos jovens intoxicados após uso de drogas em uma rave em Guarapari no último fim de semana, conversou com a reportagem de A Gazeta no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (18). O filho dela, um universitário de 24 anos, está em estado grave na UTI na unidade de saúde. Leia entrevista na íntegra

Mãe do universitário de 24 anos é massoterapeuta Crédito: Reprodução

FESTA TINHA AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Guarapari informou que três jovens deram entrada na UPA da cidade em estado grave e posteriormente foram transferidos para hospitais de Vitória. A administração comunicou desconhecer o estado atual de saúde dos envolvidos por que os mesmos não estão mais na unidade do município.

Sobre a legalidade da festa, a Prefeitura comunicou que a mesma estava autorizada e cumpriu todas as exigências legais estabelecidas nas leis 071/2014 e 089/2016, não havendo impedimento para deliberação da licença para realização da rave. Compete à prefeitura, diz a nota, a fiscalização de postura, trânsito, vigilância sanitária, ambiental e fazendária (recolhimento de impostos).

"Questionamentos referente ao controle, fiscalização e demais ações para coibir a utilização de drogas, seja em eventos ou em demais locais, são de responsabilidade das polícias Civil e Militar", finalizou a Prefeitura.

O QUE DIZ A EMPRESA ORGANIZADORA

Nota de esclarecimento