Fogo em poste chama a atenção na Serra; veja vídeo

Um incêndio em equipamentos e cabos de telecomunicações instalados em um poste de energia chamou a atenção na noite de quinta-feira (18) no bairro Barcelona, na Serra, em frente a um hipermercado.

Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, o incêndio teve início em equipamentos e cabos de telecomunicações e atingiu a rede elétrica, na Avenida Região Sudoeste. Ainda de acordo com a EDP, uma equipe técnica foi enviada imediatamente ao local, realizou o reparo na rede atingida e restabeleceu o fornecimento de energia para os três clientes que tiveram o serviço interrompido.