Vídeo: carro fica preso na escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória

Uma cena, no mínimo, inusitada: um carro ficou preso na escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória, durante a noite desta segunda-feira (24). O vídeo acima mostra o momento em que algumas pessoas tentam ajudar o motorista, empurrando o veículo, enquanto ele dá marcha ré no automóvel, por volta das 23h30.

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a Guarda Civil municipal chegou a ser acionada para dar apoio na retirada do carro, que teria entrado por engano na escadaria. No entanto, minutos depois, moradores ligaram informando que ele já havia sido retirado pelas próprias pessoas que estavam no local.