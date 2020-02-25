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Vídeo: carro fica preso na escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória

Caso curioso aconteceu na noite desta segunda-feira (24); veículo foi retirado pelas próprias pessoas que estavam no local

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 10:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 10:48
Uma cena, no mínimo, inusitada: um carro ficou preso na escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória, durante a noite desta segunda-feira (24). O vídeo acima mostra o momento em que algumas pessoas tentam ajudar o motorista, empurrando o veículo, enquanto ele dá marcha ré no automóvel, por volta das 23h30.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, a Guarda Civil municipal chegou a ser acionada para dar apoio na retirada do carro, que teria entrado por engano na escadaria. No entanto, minutos depois, moradores ligaram informando que ele já havia sido retirado pelas próprias pessoas que estavam no local.

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A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber se a Corporação chegou a ser acionada e se o motorista realizou o teste de bafômetro. Porém, a assessoria da PM retornou o contato apenas com uma nota, informando que não tem acesso às ocorrências finalizadas em plantões anteriores durante fins de semana e feriados.

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