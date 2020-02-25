Vídeo: carro fica preso na escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória

Uma cena, no mínimo, inusitada: um carro ficou preso na escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória, durante a noite desta segunda-feira (24). O vídeo acima mostra o momento em que algumas pessoas tentam ajudar o motorista, empurrando o veículo, enquanto ele dá marcha ré no automóvel, por volta das 23h30.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, a Guarda Civil municipal chegou a ser acionada para dar apoio na retirada do carro, que teria entrado por engano na escadaria. No entanto, minutos depois, moradores ligaram informando que ele já havia sido retirado pelas próprias pessoas que estavam no local.
A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber se a Corporação chegou a ser acionada e se o motorista realizou o teste de bafômetro. Porém, a assessoria da PM retornou o contato apenas com uma nota, informando que não tem acesso às ocorrências finalizadas em plantões anteriores durante fins de semana e feriados.
Carro fica preso na escadaria Maria Ortiz, no Centro de Vitória