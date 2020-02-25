Foliões e blocos criticam falhas no som dos trios no Centro de Vitória

Bloco Regional da Nair saiu com um trio elétrico, mas houve problemas com o som Crédito: Ricardo Medeiros

A estrutura de som dos blocos que passaram pela Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, neste domingo (23) e segunda (24), foi alvo de críticas por parte dos foliões e das próprias bandas, que a consideraram insuficiente para o espaço e para a quantidade de pessoas no local.

No domingo, o bloco Regional da Nair , que é o maior do carnaval de Vitória , saiu com um trio elétrico que estava sem som. O grupo se apresentou apenas com o som ambiente dos instrumentos e cantores. Nesta segunda, o BatuQdellas , que também desfilou no circuito da Beira-Mar, saiu com um trio, de onde era possível para as cantoras puxarem as músicas, mas o som teve falhas em várias ocasiões.

Uma das integrantes da banda chegou a reclamar no microfone, de cima do trio. Ela chamou a atenção para que a Prefeitura de Vitória fizesse mais investimentos no carnaval.

Bloco BatuQdellas teve o apoio de um trio elétrico, mas o som registrou falhas Crédito: Fernando Madeira

A banda Regional da Nair recebeu centenas de mensagens, com críticas, nas redes sociais.

"Este ano o bloco tava totalmente fora do padrão. Não deu pra curtir uma música sequer porque, de perto ou mais afastado do bloco, não dava para ouvir nada!", disse uma internauta.

"Saio de Guarapari pra curtir a Regional há uns 3 anos, hoje fiquei agarrada na corda e não conseguia ouvir uma música, só um batuque, já passou da hora de ter alguém no trio cantando e distribuindo o som da bateria", declarou outra.

Horas depois, a banda Regional da Nair se posicionou por meio de outra postagem na página. "São 10 anos de avenida em que a gente sempre se esforçou para fazer o melhor para todos. Ontem nem tudo saiu como planejamos. Tivemos problemas técnicos com o som e pedimos desculpas. Diante de todas as dificuldades, decidimos fazer aquilo que a gente acredita. Um carnaval no chão, com muito amor, festa e folia".