Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval de Vitória

Foliões e blocos criticam falhas no som dos trios no Centro de Vitória

Nas apresentações dos blocos Regional da Nair e BatuQdellas, o áudio baixo e com falhas incomodou quem estava na folia e as próprias bandas

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 21:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 21:15
Bloco Regional da Nair saiu com um trio elétrico, mas houve problemas com o som Crédito: Ricardo Medeiros
A estrutura de som dos blocos que passaram pela Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória, neste domingo (23) e segunda (24), foi alvo de críticas por parte dos foliões e das próprias bandas, que a consideraram insuficiente para o espaço e para a quantidade de pessoas no local.
No domingo, o bloco Regional da Nair, que é o maior do carnaval de Vitória, saiu com um trio elétrico que estava sem som. O grupo se apresentou apenas com o som ambiente dos instrumentos e cantores. Nesta segunda, o BatuQdellas, que também desfilou no circuito da Beira-Mar, saiu com um trio, de onde era possível para as cantoras puxarem as músicas, mas o som teve falhas em várias ocasiões.
Uma das integrantes da banda chegou a reclamar no microfone, de cima do trio. Ela chamou a atenção para que a Prefeitura de Vitória fizesse mais investimentos no carnaval.
Bloco BatuQdellas teve o apoio de um trio elétrico, mas o som registrou falhas Crédito: Fernando Madeira
A banda Regional da Nair recebeu centenas de mensagens, com críticas, nas redes sociais.
"Este ano o bloco tava totalmente fora do padrão. Não deu pra curtir uma música sequer porque, de perto ou mais afastado do bloco, não dava para ouvir nada!", disse uma internauta.

Veja Também

A percussão do Bloco Vai que Gama agita o carnaval no Centro

Bloco em família: mãe leva bebê para curtir carnaval no Centro de Vitória

"Saio de Guarapari pra curtir a Regional há uns 3 anos, hoje fiquei agarrada na corda e não conseguia ouvir uma música, só um batuque, já passou da hora de ter alguém no trio cantando e distribuindo o som da bateria", declarou outra.
Horas depois, a banda Regional da Nair se posicionou por meio de outra postagem na página. "São 10 anos de avenida em que a gente sempre se esforçou para fazer o melhor para todos. Ontem nem tudo saiu como planejamos. Tivemos problemas técnicos com o som e pedimos desculpas. Diante de todas as dificuldades, decidimos fazer aquilo que a gente acredita. Um carnaval no chão, com muito amor, festa e folia".
A Prefeitura de Vitória informa que as estruturas de som ficam a cargo dos blocos, que contratam o serviço. A prefeitura também informa que disponibiliza limpeza, banheiros e segurança para os blocos autorizados e cuida ainda da logística, garantindo o menor impacto possível aos bairros que recebem os foliões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados