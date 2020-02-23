O carnaval é uma das festas mais tradicionais do Brasil e arrasta milhares de pessoas para as ruas. No Centro de Vitória, os bloquinhos são uma atração à parte. Neste domingo (23), esteve no circuito da Beira-Mar aquele que já é considerado o mais tradicional desde a retomada do carnaval de rua da Capital: o Regional da Nair. E, no meio da farra, a mãe Juliana Moro ainda encontrou tempo para amamentar seu filho Dante, que completará nove meses amanhã, durante as festividades.
Juliana afirma que sempre arruma um jeito, até porque não pode deixar as necessidades do filho de lado. "A gente vem pra aproveitar e traz ele pra curtir junto, porque o Dante é nossa alegria também", disse. A estudante de Medicina Veterinária ainda atesta: carnaval em família é melhor. "Todo mundo junto, a alegria é maior".
Bloco em família - mãe leva bebê para curtir carnaval no Centro de Vitória