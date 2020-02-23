Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carnaval de Vitória

Bloco em família: mãe leva bebê para curtir carnaval no Centro de Vitória

No meio do bloco Regional da Nair, Juliana Moro ainda achava tempo para amamentar Dante, que fará 9 meses em plena folia

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 16:25
Juliana e seu filho Dante no Bloco Regional da Nair Crédito: Ricardo Medeiros
O carnaval é uma das festas mais tradicionais do Brasil e arrasta milhares de pessoas para as ruas. No Centro de Vitória, os bloquinhos são uma atração à parte. Neste domingo (23), esteve no circuito da Beira-Mar aquele que já é considerado o mais tradicional desde a retomada do carnaval de rua da Capital: o Regional da Nair. E, no meio da farra, a mãe Juliana Moro ainda encontrou tempo para amamentar seu filho Dante, que completará nove meses amanhã, durante as festividades. 
Juliana afirma que sempre arruma um jeito, até porque não pode deixar as necessidades do filho de lado.  "A gente vem pra aproveitar e traz ele pra curtir junto, porque o Dante é nossa alegria também", disse. A estudante de Medicina Veterinária ainda atesta: carnaval em família é melhor. "Todo mundo junto, a alegria é maior".

Veja Também

Regional da Nair anima multidão no Centro de Vitória

Bloco Regionalzinho da Nair diverte foliões

Com festa na Beira-Mar, foliões aproveitam carnaval de lancha

Bloco em família - mãe leva bebê para curtir carnaval no Centro de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados