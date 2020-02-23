Bloco em família: mãe leva bebê para curtir carnaval no Centro de Vitória

O carnaval é uma das festas mais tradicionais do Brasil e arrasta milhares de pessoas para as ruas. No Centro de Vitória, os bloquinhos são uma atração à parte. Neste domingo (23), esteve no circuito da Beira-Mar aquele que já é considerado o mais tradicional desde a retomada do carnaval de rua da Capital: o Regional da Nair. E, no meio da farra, a mãe Juliana Moro ainda encontrou tempo para amamentar seu filho Dante, que completará nove meses amanhã, durante as festividades.