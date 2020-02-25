Em Alfredo Chaves, veículos usados na lavoura ganham fantasia de carnaval

É verdade que os principais blocos e eventos de carnaval se concentram na Grande Vitória, mas isso não quer dizer que não haja muita folia e da boa em outras cidades capixabas. Vídeos enviados por telespectadores da TV Gazeta mostram como estão as festas em três municípios do Espírito Santo.
Em Alfredo Chaves, o grande destaque fica por conta de carros alegóricos. Os veículos, que são usados ao longo do ano para transportar produtos e equipamentos da lavoura, se transformam com diversos enfeites e arrastam diversos foliões. A população aproveita os adereços que sobraram dos desfiles do Sambão do Povo para entrar no clima.
Ainda na Região Serrana, em Santa Leopoldina, as ruas foram completamente tomadas pelos foliões. A mesma situação também foi observada no município de Afonso Cláudio, que fica no Sul do Estado. Por lá, centenas de pessoas seguiram uma banda que tocava marchinhas de carnaval. Confira abaixo os registros:
*Com informações da TV Gazeta