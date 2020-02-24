Blocos Boi Juruba e Trio Pocotó embalam o carnaval de Itarana

Foliões percorrem onze quilômetros no Trio Pocotó Crédito: Prefeitura Municipal de Itarana/Divulgação

A cidade de Itarana, na região Noroeste do Espírito Santo, conta com uma das mais famosas festas de carnaval do interior do Estado. Os tradicionais Bloco do Boi Juruba e Trio Pocotó, reconhecidos como manifestações culturais populares do município, fazem a alegria da população e dos turistas nos quatro dias de folia.

O Trio Pocotó abre a programação do carnaval nos quatro dias, iniciando às 15h, na Comunidade do Rizzi, no interior do município. O desfile percorre algumas ruas do centro de Itarana e retorna para o Rizzi. Ao todo, o percurso tem onze quilômetros e é feito a pé pelos foliões.

No bloco a população acompanha um caminhão integrado por várias caixas de som que tocam os sucessos do momento. Mas foi justamente um sucesso musical de 2002, Eguinha Pocotó, que inspirou o nome do trio.

Trio Pocotó em Itarana Crédito: Prefeitura Municipal de Itarna

Durante a noite, quem garante a festa em Itarana é o Bloco do Boi Juruba, que durante os dias de folia sai diariamente, às 19h, da Praça Ana Mattos e segue por algumas ruas da cidade, finalizando o cortejo no Estádio Municipal.

Segundo histórias dos moradores, há mais de 70 anos a diversão acontece pelas ruas da cidade atrás de um boi. Antes, o bloco era denominado de Boi Janeiro, em referência ao mês em que as festas pré-carnaval começavam. Com o passar dos anos, foi chamado de Boi Juruba, devido a bebida jurubeba, consumida pelos participantes durante os desfiles. O repertório do bloco é composto por marchinhas de carnaval e clássicos da MPB, trazendo para as ruas o clima carnavalesco de antigamente.

Bloco do Boi Juruba é seguido por vários foliões Crédito: Prefeitura Municipal de Itarana

Após o desfile dos blocos, os foliões ainda se concentram no Estádio Municipal Domingos André Coan, para acompanhar diversas atrações musicais.