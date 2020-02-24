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Verão 2020

Carnaval com folia e tranquilidade no litoral Sul do ES

Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy estão registrando um carnaval com poucas ocorrências policiais

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 19:44
Carnaval com folia e tranquilidade no litoral Sul do ES: os foliões ocuparam as ruas de Anchieta Crédito: PMA
O Carnaval 2020 tem sido tranquilo nas praias do litoral do Sul do Espírito Santo em relação as ocorrências policiais. Nesta segunda-feira (24), as delegacias regionais que atendem os municípios de Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy não registraram nenhum caso de relevância.
Em Itapemirim, a Guarda Civil Municipal registrou em todo o fim de semana, apenas pequenas ocorrências que são consideradas simples para a temporada. A gente está fazendo o serviço de ronda e videomonitoramento e já diminuímos em relação a outros anos, mas queremos diminuir ainda mais. A gente tenta melhorar a cada ano, explicou o diretor da Guarda, Lázaro Contreiro.
Palco montado com shows para os foliões de Piúma Crédito: PMP
O turista de Belo Horizonte, Maurício Panza, frequenta as praias de Itapemirim desde a década de 90 e elogia a tranquilidade do balneário. Eu acho aqui muito tranquilo, já conheço várias pessoas e temos vizinhos muito agradáveis aqui. Gosto muito.
No município de Anchieta, um dos mais movimentados durante o feriado prolongado de carnaval, a prefeitura informou que a Guarda Municipal está contribuindo com o trabalho das polícias e até esta segunda-feira (24) tudo segue na normalidade. Na delegacia de Piúma e na Polícia Militar que atende Marataízes e Presidente Kennedy, o movimento também era bem tranquilo.
Shows reuniram foliões em Anchieta  Crédito: PMA
Em todos os cinco municípios, as prefeituras estão realizando programações durante o dia e a noite com blocos nas ruas e shows em palcos.

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