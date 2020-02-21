Carnaval em Piúma: Confira a programação de shows e atrações

Piúma, balneário bastante frequentado durante o carnaval, também preparou sua programação para 2020 com shows até terça-feira em três pontos. Confira a lista completa e divirta-se!
ORLA DE PIÚMA (ENTRE OS QUIOSQUES 36 E 37)
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 19h30 - Forró Só Pegada
- 22h30 - Tupam Markes
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 20h - Banda Tomaê
- 22h30 Fernanda Fontes
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 18h30 - DJ Beto Garcia
- 20h - Banda esquenta Saia
- 22h - DJ beto garcia
- 22h30 - Banda Santares
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 18h30 - DJ Beto Garcia
- 20h - Motumbaxé Dance
- 22h - DJ Beto Garcia
- 22h30 - Gabriel Valim
CAMPINHO DE AREIA, NA ORLA (PRÓXIMO AO QUIOSQUE 1)
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 18h30 - DJ Vitinho
- 20h - Leandro Berola
- 22h - DJ Vitinho
- 22h30 - Jack Fiaes
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 18h30 - DJ Vitinho
- 20h - Motumbaxé Dance
- 22h - DJ Vitinho
- 22h30 - Zé Felipe (nacional)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 18h30 - DJ Vitinho
- 20h - Banda Astral
- 22h - DJ Vitinho
- 22h30 - Banda MC6
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 18h30 - DJ Vitinho
- 20h - Eliana Sabino
- 22h - DJ Vitinho
- 22h30 - Banda KS10
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 18h30 - DJ Vitinho
- 20h - Banda Pizindim
- 22h - DJ Vitinho
- 22h30 - Banda Agitaê
PRAÇA DONA CARMEM
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 15h - Tio Papa Légua e Simone KID
- 19h - Escola de Samba Rosas de Ouro
- 21h - Duda Dance
- 21h30 - Grupo Fá Maior
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 15h - Motumbaxé Dance
- 19h - Escola de Samba Império de samba
- 21h30 - Grupo Fá Maior
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 15h - Motumbaxé Dance
- 17 - Bloco Infantil Clubelândia Baby Shark
- 19h - Duda Dance
- 20h - Miss Gay Festa da Diversidade com DJ Beto Garcia
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 15h - Tio Papa Légua e Simone KID
- 17 - Grupo Fá Maior
- 20h - Edson Teixeira
- 22h - Fabrycio Venturini