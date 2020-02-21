Caia na folia

Carnaval em Piúma: Confira a programação de shows e atrações

Folia ocorre na orla e na Praça Dona Carmen, com diversos shows

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 18:24
Carnaval de Piúma em 2019 Crédito: Prefeitura de Piúma
Piúma, balneário bastante frequentado durante o carnaval, também preparou sua programação para 2020 com shows até terça-feira em três pontos. Confira a lista completa e divirta-se! 

ORLA DE PIÚMA (ENTRE OS QUIOSQUES 36 E 37)

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 19h30 - Forró Só Pegada
  • 22h30 - Tupam Markes 
  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 20h - Banda Tomaê
  • 22h30 Fernanda Fontes 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 18h30 - DJ Beto Garcia
  • 20h - Banda esquenta Saia 
  • 22h - DJ beto garcia
  • 22h30 - Banda Santares 
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 18h30 - DJ Beto Garcia
  • 20h - Motumbaxé Dance
  • 22h - DJ Beto Garcia
  • 22h30 - Gabriel Valim 

CAMPINHO DE AREIA, NA ORLA (PRÓXIMO AO QUIOSQUE 1)

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
  • 18h30 - DJ Vitinho
  • 20h - Leandro Berola
  • 22h - DJ Vitinho
  • 22h30 - Jack Fiaes
  •  22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 18h30 - DJ Vitinho
  • 20h - Motumbaxé Dance
  • 22h -  DJ Vitinho
  • 22h30 - Zé Felipe (nacional)
  •  23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 18h30 -  DJ Vitinho
  • 20h - Banda Astral
  • 22h -  DJ Vitinho
  • 22h30 - Banda MC6
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 18h30 -  DJ Vitinho
  • 20h - Eliana Sabino
  • 22h -  DJ Vitinho
  • 22h30 - Banda KS10
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 18h30 - DJ Vitinho
  • 20h - Banda Pizindim
  • 22h -  DJ Vitinho
  • 22h30 - Banda Agitaê

PRAÇA DONA CARMEM

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 15h - Tio Papa Légua e Simone KID
  • 19h - Escola de Samba Rosas de Ouro
  • 21h - Duda Dance
  • 21h30 - Grupo Fá Maior
  •  23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
  • 15h - Motumbaxé Dance
  • 19h - Escola de Samba Império de samba
  • 21h30 - Grupo Fá Maior
  •  24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
  • 15h - Motumbaxé Dance
  • 17 - Bloco Infantil Clubelândia Baby Shark
  • 19h - Duda Dance
  • 20h - Miss Gay Festa da Diversidade com DJ Beto Garcia
  •  25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • 15h - Tio Papa Légua e Simone KID
  • 17 - Grupo Fá Maior
  • 20h - Edson Teixeira
  • 22h - Fabrycio Venturini

