Folia em Marataízes

Marataízes: confira a programação de atrações e blocos de carnaval

Programação de carnaval inclui blocos de rua, atrações variadas e show com Xande de Pilares

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 18:41
Xande de Pilares Crédito: Divulgação

BLOCOS DE RUA

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA) 
  • Bloco Amantes do Lugar (Barra)
  • Horário: 22h
  • Concentração:  Bar da Márcia (Rua do Campo de Futebol)
  • Trajeto: Bar da Márcia x Palco da Praça Mônica de Aguiar 

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • Bloco Caldeirão (Barra)
  • Horário: 16h
  • Concentração: de baixo da Ponte da Barra (Bloco parado) 
  • Bloco do OI (Centro)
  • Horário: 19h 
  • Concentração: 18h - Praça atrás da Cia do Peixe
  • Trajeto: até o palco Dona Balbina
  • Bloco Laje da Preta (Centro)
  • Horário: 19h30
  • Concentração: 18h  Praça do Carone
  • Trajeto: Sorveteria Sal e Mel x Palco Dona Balbina 
  • Bloco Calçada da Fama (Barra)
  • Horário: 22h
  • Concentração>: 20h - Atrás do Quilão Econômico
  • Trajeto: Quilão x palco da Praça Mônica de Aguiar 

  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • Matinê Dona Balbina (Centro)
  • Horário: 17h
  • Concentração: palco Dona Balbina (Bloco parado) 
  • Bloco Peroá das 12 (Centro)
  • Horário: 19h12
  • Concentração: em frente ao Praia Hotel (Bloco parado) 
  • Bloco dos Cagados (Centro)
  • Horário: 21h 
  • Concentração: 20h - Ao lado da Cristiane Modas
  • Trajeto: Cristiane Modas x Palco Dona Balbina x Sorveteria Sal e Mel 
  • 22h  Bloco VVV (Barra)
  • Concentração  21h - Tio Miquinho
  • Trajeto  Tio Miquinho x Palco da Praça Mônica de Aguiar 

  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA
  • Bloco Pecado é Não Brincar (Lagoa Dantas)
  • Horário: 17h 
  • Concentração: 18h  Quadra de Esportes
  • Trajeto: Quadra de Esportes x Pracinha de Lagoa Dantas 
  • Matinê Dona Balbina (Centro)
  • Horário: 17h
  • Concentração: Palco Dona Balbina (Bloco parado)
  • Bloco Vaca Atolada (Lagoa Funda)
  • Horário: 18h 
  • Concentração: 16h - Em frente ao Bar do Jorge
  • Trajeto: Ruas de Lagoa Funda 
  • Bloco Boi Olá (Centro)
  • Horário: 19h
  • Concentração  18h - Ao lado do Supermercado Navios
  • Trajeto  Supermercado Navios x Bloco Dona Balbina 
  • Bloco Unidos de Santa Tereza (Bairro Santa Tereza)
  • Horário: 19h
  • Concentração  16h  Próximo a Escola Nagib Meleip
  • Trajeto  Escola Nagib Meleip x Palco Dona Balbina 
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
  • Bloco Bote Fé (Centro)
  • Horário: 18h
  • Concentração: 17h - Praça da Igreja Matriz
  • Trajeto: Câmara Municipal x Rodoviária 

  • Bloco das Piranhas (Barra)
  • Horário: 18h
  • Concentração  16h  Em frente a Matel
  • Trajeto  Matel x Palco da Praça Mônica de Aguiar 
  • Bloco Laje da Preta (Centro)
  • Horário: 19h
  • Concentração  Em frente ao Palco Dona Balbina (Bloco parado)

CENTRO  PALCO DONA BALBINA

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA) 
  • 21h  Bloco Ammor
  • 23h  Fernanda Pádua
  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 19h  Maestro Mauro
  • 21h  Samba ADM
  • 23h  Ismail 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • 21h  Malicia do Samba
  • 23h  Taiana França 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • 21h  Malicia do Samba
  • 23h  Banda MC6 
  • 25 DE FEVEREIRO  (TERÇA-FEIRA) 
  • 21h  Banda Ammor
  • 23h  Glauco 
  • 28 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA) 
  • 21h  Projeto Feijoada
  • 23h  Xande de Pilares 
  • 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
  • 21h  Flesh Martins
  • 23h  Izy Monteiro

BARRA  PALCO NA PRAÇA MÔNICA DE AGUIAR

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA) 
  • 21h  Banda MC6
  • 23h  Beto Kauê 
  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 21h  Tupan Markes
  • 23h  Débora Salgado 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • 21h  Blacksete
  • 23h  Musical Prateado 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • 21h  Garota Bronzeada
  • 23h  Abadart 
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA) 
  • 21h  Banda Prestígio
  • 23h  Banda Auge 

CIDADE NOVA  PALCO EM FRENTE AO BAR PATO D'ÁGUA

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 11h  Simplicidade do Samba
  • 13h  Malicia do Samba
  • 15h - Sensasamba
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • 11h  Ferrabrás
  • 13h  Eliana Sabino
  • 15h - Sensasamba 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • 11h  Ferrabrás
  • 13h  Samba e Cia
  • 15h  Denise Pontes 
  • 25 DE FEVEREIRO  (TERÇA-FEIRA) 
  • 11h  Samba e Cia
  • 13h  Berola
  • 15h  Simplicidade do Samba 

LAGOA DO SIRI  PALCO EM FRENTE AO RESTAURANTE GATÕES

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 11h  Celsinho
  • 13h  Cadilac de Luxo
  • 15h - Agitaê 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • 11h  Showcant
  • 13h  Fabrycio Venturini
  • 15h  Banda Neon 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • 11h  Showcant
  • 13h  Emerson Chumbrega
  • 15h  Juninho Rocha 
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA) 
  • 11h  Banda Ks10
  • 13h  Banda Pele Morena
  • 15h  Agitaê 
  • 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 11h  Nana Nunes
  • 13h  Alex Campanha
  • 15h  Tomaê 
  • 01 DE MARÇO (DOMINGO) 
  • 11h  Banda Astral
  • 13h  Danny Moraes
  • 15h  Fabrycio Venturini 

LAGOA DANTAS  PALCO PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA 

  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 19h  Marajah
  • 21h  Kevellin Alves 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • 19h  Flesh Martins
  • 21h  Kê Swing Bom 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • 21h  Garotos Talentos }
  • 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA) 
  • 19h  Nana Nunes
  • 21h  Gabriel e Edvandro 

BOA VISTA DO SUL

  • 21 DE FEVEREIRO (SEXTA)
  • À confirmar  Thiago Makie 
  • 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO) 
  • 11h  Ginga Forrozear
  • 13h  Barrozinho
  • 15h  David Babim (Marobá) 
  • 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO) 
  • 11h  Garota Bronzeada
  • 13h  Cadilac de Luxo 
  • 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA) 
  • 11h  David Babim
  • 13h  Tupan Markes 
  • 25 DE FEVEREIRO  (TERÇA-FEIRA) 
  • 11h  Gandaia
  • 13h  Liandro do Forró
  • 15h  Ferrabras (Marobá)

