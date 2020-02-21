Marataízes: confira a programação de atrações e blocos de carnaval

BLOCOS DE RUA
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- Bloco Amantes do Lugar (Barra)
- Horário: 22h
- Concentração: Bar da Márcia (Rua do Campo de Futebol)
- Trajeto: Bar da Márcia x Palco da Praça Mônica de Aguiar
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- Bloco Caldeirão (Barra)
- Horário: 16h
- Concentração: de baixo da Ponte da Barra (Bloco parado)
- Bloco do OI (Centro)
- Horário: 19h
- Concentração: 18h - Praça atrás da Cia do Peixe
- Trajeto: até o palco Dona Balbina
- Bloco Laje da Preta (Centro)
- Horário: 19h30
- Concentração: 18h Praça do Carone
- Trajeto: Sorveteria Sal e Mel x Palco Dona Balbina
- Bloco Calçada da Fama (Barra)
- Horário: 22h
- Concentração>: 20h - Atrás do Quilão Econômico
- Trajeto: Quilão x palco da Praça Mônica de Aguiar
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- Matinê Dona Balbina (Centro)
- Horário: 17h
- Concentração: palco Dona Balbina (Bloco parado)
- Bloco Peroá das 12 (Centro)
- Horário: 19h12
- Concentração: em frente ao Praia Hotel (Bloco parado)
- Bloco dos Cagados (Centro)
- Horário: 21h
- Concentração: 20h - Ao lado da Cristiane Modas
- Trajeto: Cristiane Modas x Palco Dona Balbina x Sorveteria Sal e Mel
- 22h Bloco VVV (Barra)
- Concentração 21h - Tio Miquinho
- Trajeto Tio Miquinho x Palco da Praça Mônica de Aguiar
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA
- Bloco Pecado é Não Brincar (Lagoa Dantas)
- Horário: 17h
- Concentração: 18h Quadra de Esportes
- Trajeto: Quadra de Esportes x Pracinha de Lagoa Dantas
- Matinê Dona Balbina (Centro)
- Horário: 17h
- Concentração: Palco Dona Balbina (Bloco parado)
- Bloco Vaca Atolada (Lagoa Funda)
- Horário: 18h
- Concentração: 16h - Em frente ao Bar do Jorge
- Trajeto: Ruas de Lagoa Funda
- Bloco Boi Olá (Centro)
- Horário: 19h
- Concentração 18h - Ao lado do Supermercado Navios
- Trajeto Supermercado Navios x Bloco Dona Balbina
- Bloco Unidos de Santa Tereza (Bairro Santa Tereza)
- Horário: 19h
- Concentração 16h Próximo a Escola Nagib Meleip
- Trajeto Escola Nagib Meleip x Palco Dona Balbina
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- Bloco Bote Fé (Centro)
- Horário: 18h
- Concentração: 17h - Praça da Igreja Matriz
- Trajeto: Câmara Municipal x Rodoviária
- Bloco das Piranhas (Barra)
- Horário: 18h
- Concentração 16h Em frente a Matel
- Trajeto Matel x Palco da Praça Mônica de Aguiar
- Bloco Laje da Preta (Centro)
- Horário: 19h
- Concentração Em frente ao Palco Dona Balbina (Bloco parado)
CENTRO PALCO DONA BALBINA
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 21h Bloco Ammor
- 23h Fernanda Pádua
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Maestro Mauro
- 21h Samba ADM
- 23h Ismail
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 21h Malicia do Samba
- 23h Taiana França
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 21h Malicia do Samba
- 23h Banda MC6
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 21h Banda Ammor
- 23h Glauco
- 28 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 21h Projeto Feijoada
- 23h Xande de Pilares
- 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 21h Flesh Martins
- 23h Izy Monteiro
BARRA PALCO NA PRAÇA MÔNICA DE AGUIAR
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA-FEIRA)
- 21h Banda MC6
- 23h Beto Kauê
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 21h Tupan Markes
- 23h Débora Salgado
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 21h Blacksete
- 23h Musical Prateado
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 21h Garota Bronzeada
- 23h Abadart
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 21h Banda Prestígio
- 23h Banda Auge
CIDADE NOVA PALCO EM FRENTE AO BAR PATO D'ÁGUA
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 11h Simplicidade do Samba
- 13h Malicia do Samba
- 15h - Sensasamba
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 11h Ferrabrás
- 13h Eliana Sabino
- 15h - Sensasamba
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 11h Ferrabrás
- 13h Samba e Cia
- 15h Denise Pontes
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 11h Samba e Cia
- 13h Berola
- 15h Simplicidade do Samba
LAGOA DO SIRI PALCO EM FRENTE AO RESTAURANTE GATÕES
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 11h Celsinho
- 13h Cadilac de Luxo
- 15h - Agitaê
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 11h Showcant
- 13h Fabrycio Venturini
- 15h Banda Neon
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 11h Showcant
- 13h Emerson Chumbrega
- 15h Juninho Rocha
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 11h Banda Ks10
- 13h Banda Pele Morena
- 15h Agitaê
- 29 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 11h Nana Nunes
- 13h Alex Campanha
- 15h Tomaê
- 01 DE MARÇO (DOMINGO)
- 11h Banda Astral
- 13h Danny Moraes
- 15h Fabrycio Venturini
LAGOA DANTAS PALCO PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 19h Marajah
- 21h Kevellin Alves
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 19h Flesh Martins
- 21h Kê Swing Bom
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 21h Garotos Talentos }
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 19h Nana Nunes
- 21h Gabriel e Edvandro
BOA VISTA DO SUL
- 21 DE FEVEREIRO (SEXTA)
- À confirmar Thiago Makie
- 22 DE FEVEREIRO (SÁBADO)
- 11h Ginga Forrozear
- 13h Barrozinho
- 15h David Babim (Marobá)
- 23 DE FEVEREIRO (DOMINGO)
- 11h Garota Bronzeada
- 13h Cadilac de Luxo
- 24 DE FEVEREIRO (SEGUNDA-FEIRA)
- 11h David Babim
- 13h Tupan Markes
- 25 DE FEVEREIRO (TERÇA-FEIRA)
- 11h Gandaia
- 13h Liandro do Forró
- 15h Ferrabras (Marobá)