Assédio sexual: guia para se proteger e reagir no Carnaval

SERRA

Passaram a mão em você? Tentaram roubar um beijo? Você não é culpada de nada, todas as mulheres têm o direito de curtir os dias de folia como acharem melhor e não podem e nem devem ser importunadas ou assediadas por isso. Estas atitudes vêm de uma cultura machista e patriarcal que tem de ser desconstruída. Sempre que temos a oportunidade, é importante reforçar que não é não e tudo além disso é assédio e desrespeito, disse a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

A gerente de Proteção à Mulher da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), delegada Michelle Meira, explica a mulher deve procurar qualquer agente de segurança que esteja próximo ou ir a uma delegacia. Se possível tente filmar ou ter testemunhas, no entanto ressalta que neste tipo de crime somente o relato já tem muita força.

A embaixadora do Coletivo Não é Não no Espírito Santo, Priscila Lugon, destaca que as mulheres devem pedir ajuda a outras mulheres. Caso aconteça alguma coisa procure ajuda de outras mulheres e dê preferências a agentes de segurança do sexo feminino, disse.

Se você se deparar com uma mulher sendo cercada, tendo o cabelo puxado, sendo agarrada a força, sendo vítima de comentários agressivos ou com qualquer sinal de que esteja incomodada com a situação faça o possível para ajudá-la, chame para conversar e para seguir na folia com você.

A delegada Michelle Meira destaca que a mulher deve sempre estar atenta para não ser pega de surpresa a nenhum tipo de comportamento. Ela recomenda que as mulheres andem sempre em grupo para tentar inibir o assédio e outros delitos. A dica é que também esteja acompanhada quando for voltar para casa de Uber, Táxi ou ônibus.

Nos blocos de rua da Grande Vitória serão distribuídos 10 mil tatuagens temporárias pelo Coletivo Não é Não. Serão três frases diferentes: Não é Não, Ame com Respeito, Conexões Sinceras.