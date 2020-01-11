Faltando poucas semanas para completar um ano rodando em Vitória, as bicicletas compartilhadas - as amarelinhas - praticamente sumiram das ruas da Capital. Usuários que reclamam do serviço informam que as bikes desapareceram até do aplicativo. Durante o dia de hoje, apenas duas estavam disponíveis para o aluguel.
Usuários reclamam que bikes amarelinhas sumiram das ruas de Vitória
Elas também já não são mais avistadas nas ruas dos bairros ou mesmo no calçadão e Camburi, onde eram encontradas com frequência. Uma situação bem diferente de meses atrás, onde moradores de algumas regiões chegavam a reclamar do volume de bicicletas que se aglomeravam nas calçadas e portarias dos prédios, bloqueando faixas de pedestre e calçadas.
No período também houve muita reclamação do uso indevido das amarelinhas, até para assaltos. Também foram registrados furtos dos equipamentos que tinham suas travas quebradas. Chegaram até a serem encontradas jogadas no mar e em cima de ônibus.
Na tarde de ontem alguns usuários suspeitavam de que os furtos e até o início do serviço em Guarapari poderiam estar motivando o desaparecimento das unidades de Vitória. Isto porque o aplicativo, na cidade saúde, aparece com mais unidades disponíveis para locação.
OUTRO LADO
Procurada, a Grow informou também que está aproveitando o período para "requalificar a operação, fazendo manutenção nos equipamentos" e justifica a demora argumentando que também está "à espera de peças de reposição".
Sobre a transferência das bicicletas para Guarapari, o fato é negado pela Grow Mobility Inc., que resultou da fusão das empresas Yellow (bicicletas) e Grin (patinetes). Por intermédio de sua assessoria de imprensa a empresa assinala que não há registros de bicicletas de Vitória sendo transferidas para Guarapari.
Quanto à disponibilidade nas ruas tanto de bicicletas quanto de patinetes, a empresa informa que "depende da demanda e da quantidade de equipamentos em manutenção". Destaca ainda que para evitar o vandalismo e, consequentemente, a diminuição da frota, a empresa conta com um time de guardiões. "Este time de rua, destinado ao monitoramento e à organização das operações, trabalha na redistribuição de equipamentos e na conscientização da população para garantir a integridade das bikes Yellow e patinetes Grin. Contamos com o apoio da população para a preservação dos equipamentos", informa em nota..
A Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) informa que a empresa Yellow possui alvará para que faça a locação de bicicletas de uso compartilhado na cidade. Destaca ainda que "a gestão e operação compete, exclusivamente, à empresa prestadora do serviço".