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Mistério

Usuários reclamam que bikes amarelinhas sumiram das ruas de Vitória

Empresa informa que os equipamentos estão passando por manutenção e que aguarda peças de reposição. No último ano as bicicletas foram alvo de furtos e de depredação

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 06:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 06:01
Bicicleta da Yellow em cima de ponto de ônibus Crédito: Renan Bagatelli
Faltando poucas semanas para completar um ano rodando em Vitória, as bicicletas compartilhadas - as amarelinhas - praticamente sumiram das ruas da Capital. Usuários que reclamam do serviço informam que as bikes desapareceram até do aplicativo. Durante o dia de hoje,  apenas duas estavam disponíveis para o aluguel.
Usuários reclamam que bikes amarelinhas sumiram das ruas de Vitória
Elas também já não são mais avistadas nas ruas dos bairros ou mesmo no calçadão e Camburi, onde eram encontradas com frequência. Uma situação bem diferente de meses atrás, onde moradores de algumas regiões chegavam a reclamar do volume de bicicletas que se aglomeravam nas calçadas e portarias dos prédios, bloqueando faixas de pedestre e calçadas.
No período também houve muita reclamação do uso indevido das amarelinhas, até para assaltos. Também foram registrados furtos dos equipamentos que tinham suas travas quebradas. Chegaram até a serem encontradas jogadas no mar e em cima de ônibus.
Na tarde de ontem alguns usuários suspeitavam de que os furtos e até o início do serviço em Guarapari poderiam estar motivando o desaparecimento das unidades de Vitória. Isto porque o aplicativo, na cidade saúde, aparece com mais unidades disponíveis para locação.

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OUTRO LADO

Procurada, a Grow informou também que está aproveitando o período para "requalificar a operação, fazendo manutenção nos equipamentos" e justifica a demora argumentando que também está "à espera de peças de reposição".
Sobre a transferência das bicicletas para Guarapari, o fato é negado pela Grow Mobility Inc., que resultou da fusão das empresas Yellow (bicicletas) e Grin (patinetes). Por intermédio de sua assessoria de imprensa a empresa assinala que não há registros de bicicletas de Vitória sendo transferidas para Guarapari.

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Quanto à disponibilidade nas ruas tanto de bicicletas quanto de patinetes, a empresa informa que "depende da demanda e da quantidade de equipamentos em manutenção". Destaca ainda que para evitar o vandalismo e, consequentemente, a diminuição da frota, a empresa conta com um time de guardiões. "Este time de rua, destinado ao monitoramento e à organização das operações, trabalha na redistribuição de equipamentos e na conscientização da população para garantir a integridade das bikes Yellow e patinetes Grin. Contamos com o apoio da população para a preservação dos equipamentos", informa em nota..
A Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) informa que a empresa Yellow possui alvará para que faça a locação de bicicletas de uso compartilhado na cidade. Destaca ainda que "a gestão e operação compete, exclusivamente, à empresa prestadora do serviço".

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