Jovem com bike compartilhada assalta pesquisadora em Vitória

Viatura da Polícia Civil Crédito: Vitor Jubini

Uma pesquisadora de 32 anos foi assaltada por um jovem em uma bike compartilhada, por volta das 15 horas deste domingo (27). O crime aconteceu no ponto de ônibus da praça da antiga Flash Vídeo, em Jardim da Penha, em Vitória.

A pesquisadora e uma amiga estavam no ponto de ônibus quando um rapaz de 21 anos montado em uma bicicleta amarela se aproximou e perguntou que horas eram. A pesquisadora informou, o suspeito olhou para os lados para ver se tinha alguém vindo e anunciou o assalto.

De acordo com a vítima, o jovem pediu para elas "passarem tudo porque ele estava armado com uma faca e iria matá-las se não dessem os bens". Ele ainda pediu o celular da pesquisadora que estava na cintura dela e, de posse dos pertences das vítimas, o jovem fugiu em direção à praia.

A pesquisadora e a amiga buscaram ajuda na casa de amigos que moravam próximo ao local. Eles acionaram a Polícia Militar, que fez uma busca na região. Com a ajuda do rastreador do celular roubado a polícia, conseguiu localizar o infrator.