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Jardim da Penha

Jovem com bike compartilhada assalta pesquisadora em Vitória

Suspeito se aproximou da vítima, perguntou que horas eram e anunciou o assalto. O crime aconteceu neste domingo (27) em um ponto de ônibus

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 17:32
Viatura da Polícia Civil Crédito: Vitor Jubini
Uma pesquisadora de 32 anos foi assaltada por um jovem em uma bike compartilhada, por volta das 15 horas deste domingo (27). O crime aconteceu no ponto de ônibus da praça da antiga Flash Vídeo, em Jardim da Penha, em Vitória.
A pesquisadora e uma amiga estavam no ponto de ônibus quando um rapaz de 21 anos montado em uma  bicicleta amarela se aproximou e perguntou que horas eram.  A pesquisadora informou,  o suspeito olhou para os lados para ver se tinha alguém vindo e anunciou o assalto. 

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De acordo com a vítima, o jovem pediu para elas "passarem tudo porque ele estava armado com uma faca e iria matá-las se não dessem os bens". Ele ainda pediu o celular da pesquisadora que estava na cintura dela e, de posse dos pertences das vítimas, o jovem fugiu em direção à praia.
A pesquisadora e a amiga buscaram ajuda na casa de amigos que moravam próximo ao local. Eles acionaram a Polícia Militar, que fez uma busca na região. Com a ajuda do rastreador do celular roubado a polícia, conseguiu localizar o infrator. 
O suspeito foi detido com a bicicleta compartilhada, que teve o lacre de segurança rompido, na Avenida Desembargador Jones dos Santos Neves, em Vitória.  A polícia recuperou o celular da vítima e apreendeu a faca que estava sob posse do suspeito. O jovem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vitória.

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