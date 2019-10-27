Polícia investiga vídeo que mostra traficantes armados em Vila Velha

Traficantes armados em Alvorada, Vila Velha Crédito: Reprodução/Internauta

Polícia Civil investiga um vídeo que mostra traficantes do bairro Alvorada, em Vila Velha, após terem supostamente saqueado a casa de um rival da região. O conteúdo passou a ser compartilhado nas redes sociais na noite deste sábado (26). A informação inicial é de que o bando teria invadido a casa de um rival no bairro Boa Vista, no mesmo município.

No vídeo, pelo menos 10 criminosos aparecem subindo uma escadaria. Armados com pistolas e armas identificadas por eles como metralhadoras, e aparentemente de fabricação caseira, o bando segue com destino a uma área de mata carregando diversos objetos como bolsas, televisão, bicicleta infantil, computador, tênis, gaiola e até comida.

"Correu todo mundo, não ficou ninguém! Fizemo a compra na cachanga deis. Aê, Glaubim! Correu todo mundo! Deixou tudo pra trás, deixou tudo pra nós (sic)" Traficante - Autor do vídeo

Tem que fazer um videozinho, disse um comparsa. Tô fazendo, respondeu o homem responsável pela gravação. Em outro vídeo, ao menos cinco criminosos aparecem armados no meio de uma rua. Muitos deles mostram o rosto e citam nomes de outras pessoas. Como não há confirmação de identidade e nem idade dos suspeitos, a imagem deles não será divulgada.

Criminosos ostentam armas no meio da rua Crédito: Reprodução/Vídeo internauta

INVESTIGAÇÃO

A Secretaria de Estado da Segurança Pública ( Sesp ) informou que monitora e investiga, por meio da inteligência, a atuação do tráfico de drogas na região do bairro Alvorada diariamente. A Sesp orienta que a população acione o Disque-Denúncia ou o 190, quando o crime estiver em andamento.