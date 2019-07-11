Submetralhadora é apreendida com traficantes em Cariacica

A arma tem capacidade para 30 tiros. Pelo tamanho e peso, tem alto poder de destruição portátil.

Quando a polícia chegou, os traficantes fugiram pelos terrenos baldios e por uma mata da região. Eles deixaram a submetralhadora para trás.

A Polícia Militar recebeu a informação de que um grupo de traficantes de Jardim Botânico, em Cariacica, e de Cobi, em Vila Velha, estava se reunindo para organizar um ataque e matar traficantes do bairro Alzira Ramos, também em Cariacica.