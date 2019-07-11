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Tráfico de drogas

Submetralhadora é apreendida com traficantes em Cariacica

Arma tem alto poder de destruição. Ela foi apreendida com traficantes de bairros de Vila Velha e Cariacica, que planejavam atacar outro grupo rival da região

Publicado em 

11 jul 2019 às 00:43

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 00:43

Submetralhadora é apreendida com traficantes na Grande Vitória Crédito: TV Gazeta
Uma submetralhadora foi apreendida com traficantes em Cariacica, na noite desta terça-feira (9). Segundo a polícia, a arma e munições estava com traficantes de Cariacica e Vila Velha, que planejavam atacar um outro grupo rival da região. Ninguém foi preso.
A arma tem capacidade para 30 tiros. Pelo tamanho e peso, tem alto poder de destruição portátil.
> Motorista de aplicativo é assaltado e amarrado por bandidos
Quando a polícia chegou, os traficantes fugiram pelos terrenos baldios e por uma mata da região. Eles deixaram a submetralhadora para trás.
Crédito: TV Gazeta
Denúncia
A Polícia Militar recebeu a informação de que um grupo de traficantes de Jardim Botânico, em Cariacica, e de Cobi, em Vila Velha, estava se reunindo para organizar um ataque e matar traficantes do bairro Alzira Ramos, também em Cariacica.
> Leia mais matérias de Polícia

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