Vídeo: traficantes de Vila Velha exibem armas pesadas e até granada

São Torquato vive guerra por disputa de tráfico de drogas

Publicado em 22 de agosto de 2019 às 13:26

A guerra entre traficantes de São Torquato, Vila Velha, já deixou três feridos e tem tirado o sono de moradores devido aos tiroteio constantes. Nesta briga, até granada consta no arsenal dos criminosos.

A disputada acontece entre um grupo encabeçado por Leonardo Rocha de Carvalho, vulgo "Leozinho do Vasco", e Ezequiel dos Santos Souza, vulgo Batutinha, apoiados por criminosos de Cobi de Baixo e Cobi de Cima. Eles buscam dominar bocas de fumo do Morro do Meio e Morro da Bomba, que, juntos, formam o Morro da Boa Vista, em São Torquato.

Atualmente, o tráfico de drogas em Boa Vista está sob a direção de Leandro Leodimar Contes, o Leleu, apoiado pela facção do bairro vizinho, Sagrada Família.

Em um vídeo gravado no Morro do Meio, criminosos exibem uma granada e explicam o seu alto poder de fogo. Se der tiro pra cima de nós dentro de casa, vou tirar o pino e é triste (sic), descreve o traficante.

Em outros dois vídeos, eles mostram armas. Segundo policiais, as imagens seriam uma forma de demonstrar poder de fogo contra rivais e tentar inibir novos ataques.

Procurada pela reportagem na noite de domingo (11), para repercutir os vídeos, a Secretaria de Segurança Pública respondeu em comunicado oficial.

Veja a nota completa

A Polícia Militar informa que atua em todo o bairro São Torquato, em Vila Velha, com policiamento ostensivo e preventivo diuturnamente, com um ponto base na parte baixo do morro e policiamento constante no alto. Ainda, nos últimos dias, o policiamento no local se manteve reforçado, com saturação e reforço de policiais da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp). Exemplo da atuação foi a apreensão de uma espingarda calibre 12, similar à que aparece nas imagens, na última segunda-feira (5). Durante patrulhamento, no final da tarde, na parte alta do bairro, os policiais visualizaram cerca de seis indivíduos caminhando pela mata, com arma de fogo em punho e roupas camufladas. Foi dada ordem de parada, mas os criminosos não obedeceram os militares e atiraram contra a equipe, que precisou revidar o ataque, fazendo com que os indivíduos empreendessem fuga. Durante as buscas pelo local, foi encontrada a escopeta de calibre 12, com nove munições intactas, três munições de calibre 380 e capsulas de calibre 40 deflagradas, além de um celular e um cordão.

No último dia 27 de julho, equipes da Força Tática que reforçavam o policiamento no local conseguiram abordar dois indivíduos, sendo que foram encontradas duas pistolas, uma cintura de cada, inclusive uma delas de cor dourada, similar à que aparece nas imagens, 134 munições de diversos calibres, e radiocomunicadores.

O local possui um relevo que dificulta o patrulhamento a pé, além da área de mata, que os bandidos utilizam para conseguir fugir das abordagens policiais. O comando da 5ª Companhia do 4º Batalhão pede para que a comunidade mantenha contato frequente com a polícia, repassando informações que possam colaborar para que a as ações de segurança pública desenvolvidas no local sejam ainda mais eficazes. Denúncias de indivíduos que agem na região devem ser passadas pelo telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos. A PM ressalta que criminosos que vêm liderando esses confrontos já possui diversas prisões e apreensões, fruto das ações policiais contínuas, mas acabam retornando para as comunidades por motivos que fogem da alçada da Corporação.

A Polícia Civil informa que criminosos envolvidos com o tráfico de drogas na Grande Vitória são investigados, com apoio da área de inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP), inclusive na área citada. Neste ano, operações já foram realizadas, com o objetivo de levantar informações dos alvos, e são feitas de forma sigilosa. A PC ressalta que a Desarme não foi uma delegacia criada para apreender armas, mas sim para identificar de onde esses armamentos estão partindo e quem está vendendo as armas que chegam até a mão desses criminosos, que se confrontam na guerra pelo tráfico de drogas".





