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Mulheres feridas

Bala perdida fere duas amigas na saída de festa em Vila Velha

Elas estavam em um evento no bairro Santa Rita e foram atingidas  próximo ao veículo delas, quando se preparavam para deixar o local

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 08:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 08:37
Avenida Fernando Antônio da Silveira, Santa Rita, em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro
Bala perdida fere duas amigas na saída de festa em Vila Velha
Duas amigas foram vítimas de bala perdida ao saírem de uma festa de aniversário em Vila Velha na madrugada deste domingo(27). De acordo com a Polícia Civil, uma mulher de 32 e outra jovem de 22 anos estavam em um evento na Avenida Fernando Antônio da Silveira, no bairro Santa Rita.

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Por volta das 2h50, as duas decidiram ir embora. Quando estavam a caminho do veículo delas, bandidos em um carro preto passaram na rua atirando sem alvo definido. A mulher de 32 anos foi atingida na perna esquerda. Já a vítima de 22 anos levou um tiro na mão esquerda.
As duas foram levadas por parentes para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Segundo a polícia, Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. 
A Polícia Militar ressaltou que fiscalizações de festas e estabelecimentos comerciais irregulares cabem às prefeituras, assim como a fiscalização de som ambiente, realizadas através das secretarias de Meio Mmbiente com a Guarda Municipal (Disque Silêncio).  A PM afirma que tem atuado na repressão a bailes clandestinos, com ações planejadas, com apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal.

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