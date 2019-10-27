Avenida Fernando Antônio da Silveira, Santa Rita, em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Your browser does not support the audio element. Bala perdida fere duas amigas na saída de festa em Vila Velha

Duas amigas foram vítimas de bala perdida ao saírem de uma festa de aniversário em Vila Velha na madrugada deste domingo(27). De acordo com a Polícia Civil, uma mulher de 32 e outra jovem de 22 anos estavam em um evento na Avenida Fernando Antônio da Silveira, no bairro Santa Rita.

Por volta das 2h50, as duas decidiram ir embora. Quando estavam a caminho do veículo delas, bandidos em um carro preto passaram na rua atirando sem alvo definido. A mulher de 32 anos foi atingida na perna esquerda. Já a vítima de 22 anos levou um tiro na mão esquerda.

As duas foram levadas por parentes para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Segundo a polícia, Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato.