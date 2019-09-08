Mulher é vítima de bala perdida em avenida de Vitória

Uma jovem de 22 anos levou um tiro de bala perdida em frente ao Álvares Cabral, em Bento Ferreira, bairro de Vitória, na tarde deste sábado (7). Ela estava conversando com duas amigas em frente ao Senac quando sentiu uma queimação no cotovelo.
A vítima saiu com as amigas do bairro Jardim da Penha com destino a um evento musical que estava em andamento no clube Álvares Cabral. Elas desceram do carro de aplicativo em frente ao local do show por volta das 18h e sentaram um ponto de ônibus.
Testemunhas contaram à polícia que um homem, aparentemente embriagado, discutia no canteiro central da avenida e sacou uma arma. Alterado, ele disparou e um dos tiros atingiu a jovem.
Um amigo do suspeito retirou a arma dele, o colocou em um carro e os dois foram embora. A mulher foi levada em uma viatura da Polícia Militar para o Hospital São Lucas.
Ninguém soube informar o motivo da confusão.