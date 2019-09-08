Mulher é vítima de bala perdida em avenida de Vitória

Local em que mulher foi atingida por bala perdida em Bento Ferreira, bairro de Vitória, próximo ao Clube Álvares Cabral

A vítima saiu com as amigas do bairro Jardim da Penha com destino a um evento musical que estava em andamento no clube Álvares Cabral. Elas desceram do carro de aplicativo em frente ao local do show por volta das 18h e sentaram um ponto de ônibus.