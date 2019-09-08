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Foi socorrida

Mulher é vítima de bala perdida em avenida de Vitória

Testemunhas contaram à polícia que um homem, aparentemente embriagado, discutia no canteiro central da avenida e sacou uma arma
Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

08 set 2019 às 05:37

Publicado em 08 de Setembro de 2019 às 05:37

Local em que mulher foi atingida por bala perdida em Bento Ferreira, bairro de Vitória, próximo ao Clube Álvares Cabral Crédito: Isaac Ribeiro
Uma jovem de 22 anos levou um tiro de bala perdida em frente ao Álvares Cabral, em Bento Ferreira, bairro de Vitória, na tarde deste sábado (7). Ela estava conversando com duas amigas em frente ao Senac quando sentiu uma queimação no cotovelo.
A vítima saiu com as amigas do bairro Jardim da Penha com destino a um evento musical que estava em andamento no clube Álvares Cabral. Elas desceram do carro de aplicativo em frente ao local do show por volta das 18h e sentaram um ponto de ônibus.
Testemunhas contaram à polícia que um homem, aparentemente embriagado, discutia no canteiro central da avenida e sacou uma arma. Alterado, ele disparou e um dos tiros atingiu a jovem.
Um amigo do suspeito retirou a arma dele, o colocou em um carro e os dois foram embora. A mulher foi levada em uma viatura da Polícia Militar para o Hospital São Lucas. 
Ninguém soube informar o motivo da confusão.

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