Estudante é atingida por bala perdida ao visitar amiga em Vila Velha

Um estudante de 15 anos foi atingida por uma bala perdida na noite desta quarta-feira (02) no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. De acordo com a polícia, a adolescente estava com uma amiga a caminho da casa de outra garota.
Era por volta de 23h30 quando elas seguiam a pé pela região conhecida como Fazendinha e viram um homem passar pela rua atirando. As vítimas não souberam informar quem era o homem ou quem seria o seu alvo dele.
A estudante foi atingida com um tiro, mas teve perfurações na nádega e na perna direita. Após ser ferida, foi encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. Nenhum suspeito foi preso.