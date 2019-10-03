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Violência

Estudante é atingida por bala perdida ao visitar amiga em Vila Velha

Uma adolescente de 15 anos seguia para a casa de uma amiga quando foi atingida por um disparo

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 12:25

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

03 out 2019 às 12:25
A adolescente foi atendida no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha  Crédito: Vitor Jubini
Um estudante de 15 anos foi atingida por uma bala perdida na noite desta quarta-feira (02) no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. De acordo com a polícia, a adolescente estava com uma amiga a caminho da casa de outra garota.
Era por volta de 23h30 quando elas seguiam a pé pela região conhecida como Fazendinha e viram um homem passar pela rua atirando. As vítimas não souberam informar quem era o homem ou quem seria o seu alvo dele.
A estudante foi atingida com um tiro, mas teve perfurações na nádega e na perna direita. Após ser ferida, foi encaminhada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município. Nenhum suspeito foi preso.

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