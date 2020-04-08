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Solidariedade

Ufes doa mais de 5 toneladas de alimentos do restaurante universitário

Os alimentos seriam destinados à alimentação de alunos e funcionários atendidos pelo restaurante universitário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 09:21

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 09:21

Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo
Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo Crédito: Divulgação
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)  doou cinco toneladas de alimentos para famílias que estão com dificuldades de comprar comida devido às medidas adotadas pelo governo para conter o avanço da disseminação do coronavírus no Estado. 
A comida pertencia aos estoques dos restaurantes universitários dos campus de Alegre, São Mateus, Jerônimo Monteiro e Vitória. No entanto, as aulas e demais serviços da universidade estão suspensos desde o dia 17 de março, assim como a produção de refeições. 
"Como é feito um cronograma de aquisição de alimentos para os nossos restaurantes, já tínhamos o quantitativo de alimentos para servir as refeições neste período.  No entanto, com a paralisação dos serviços também paramos de servir refeições. O acompanhamento da câmara fria fez com que detectássemos que havia uma grande quantidade de alimentos perecíveis", explicou o  pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci), professor Gustavo Forde. 
Entre os dias 2 e 6 de abril foram entregues  5,1 mil quilos de frutas e verduras, 692 quilos de gêneros secos, 210 dúzias de ovos e 44 litros de leite. 
Os alimentos foram destinados à população por meio das seguintes instituições: Secretaria de Agricultura de Cariacica, Secretaria de Assistência Social de São Mateus, Prefeitura de Alegre, Prefeitura de Jerônimo Monteiro e Casa de Amparo aos Idosos Maria Bossois Lannes. As doações feitas às secretarias e prefeituras serão encaminhadas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social que estão inseridas nos cadastros sociais de cada município.
"A doação visa tentar amenizar a situação crítica que muitos grupos sociais estão vivendo nesta pandemia. A universidade não só reconhece seu papel social e educacional, mas também tem, cada vez mais, tentado ampliar a sua colaboração de várias formas, como doação e ações solidárias e humanitárias", pontuou o professor Gustavo Forte.

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