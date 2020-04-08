Ufes doa mais de 5 toneladas de alimentos do restaurante universitário

Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo Crédito: Divulgação

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) doou cinco toneladas de alimentos para famílias que estão com dificuldades de comprar comida devido às medidas adotadas pelo governo para conter o avanço da disseminação do coronavírus no Estado.

A comida pertencia aos estoques dos restaurantes universitários dos campus de Alegre, São Mateus, Jerônimo Monteiro e Vitória. No entanto, as aulas e demais serviços da universidade estão suspensos desde o dia 17 de março, assim como a produção de refeições.

"Como é feito um cronograma de aquisição de alimentos para os nossos restaurantes, já tínhamos o quantitativo de alimentos para servir as refeições neste período. No entanto, com a paralisação dos serviços também paramos de servir refeições. O acompanhamento da câmara fria fez com que detectássemos que havia uma grande quantidade de alimentos perecíveis", explicou o pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci), professor Gustavo Forde.

Entre os dias 2 e 6 de abril foram entregues 5,1 mil quilos de frutas e verduras, 692 quilos de gêneros secos, 210 dúzias de ovos e 44 litros de leite.

Os alimentos foram destinados à população por meio das seguintes instituições: Secretaria de Agricultura de Cariacica, Secretaria de Assistência Social de São Mateus, Prefeitura de Alegre, Prefeitura de Jerônimo Monteiro e Casa de Amparo aos Idosos Maria Bossois Lannes. As doações feitas às secretarias e prefeituras serão encaminhadas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social que estão inseridas nos cadastros sociais de cada município.