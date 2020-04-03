Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

'Nenhum ser humano tem obrigação de ajudar', diz Léo Santana sobre doação

Cantor foi alvo de críticas por sugerir doação em troca de visualizações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 10:03

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 10:03

O cantor Léo Santana
O cantor Léo Santana Crédito: Instagram/@leosantana
Em meio a pandemia do novo coronavírus, artistas brasileiros e internacionais estão promovendo campanhas e doações para ajudar a situação dos profissionais de saúde e das pessoas carentes, que estão na linha frente no combate a Covid-19.
O cantor Léo Santana, 31, foi uma das celebridades a se manifestar sobre uma doação que fará nesta sexta-feira (3), durante uma transmissão ao vivo em sua rede social. Entretanto, o músico chamou atenção negativamente de fãs e internautas ao comentar que como será feita a doação.

Veja Também

Maiara e Maraisa cozinham para moradores em situação de rua e de baixa renda

Fiocruz lança site de doações para ações contra a Covid-19

Coronavírus: estudante do ES arrecada doações para famílias carentes

"Não serão dez cestas básicas doadas, seria muito injusto da minha parte, meio burrice, usar as redes sociais para divulgar simplesmente apenas dez cestas, como as pessoas interpretaram", afirmou Santana, em vídeo publicado nos Stories.
Com a ideia de fazer com que mais pessoas assistam sua transmissão ao vivo, o cantor propôs que a cada 10 mil pessoas, dez cestas básicas seriam doadas. "É fazer com que mais pessoas assistindo, mais alimentos eu vou estar doando. Só que independente disso eu já vou estar fazendo a minha doação, que é do coração."
Muitos internautas criticaram a atitude do cantor, dizendo que ele poderia doar mais e só estava interessado em ter muitas visualizações. "Ajudar alguém, pra se promover, não é decente. Ajude por ajudar sem esperar nada em troca. O cancelamento do Léo Santana é necessário", escreveu um internauta.
Nesta quinta (2) o cantor rebateu as críticas na rede social. "Nenhum ser humano tem obrigadação de ajudar ninguém. Independente de situação financeira boa ou ruim", afirmou.
Ainda assim, Santana continuou sendo alvo de julgamentos. "A pessoa querer trocar views em live pra doar sexta básica é o fim dos tempos mesmo viu", sugeriu outro usário do Twitter.

VEJA A REPERCUSSÃO

Ver essa foto no Instagram

LÉO SANTANA, DEITADO NA CAMA, FAZ POSTAGEM VERGONHOSA CONTRÁRIO AS DOAÇÕES PARA O COMBATE AO CORONAVÍRUS ??? Enquanto artistas e esportistas do mundo inteiro fazem doações milionárias, e se juntam em fortes capanhas para arrecadar fundos para o combate a pandemia do coronavírus, o cantor Léo Santana faz postagem contrário as doações humanitárias. Léo Santana precisa saber uma coisa: Solidariedade não é dar o que sobra, é dar o que falta. ? 2/4/2020 . ?#coronavirus #baiano #noticia #sp #quarentena #fatos #olhonosfatos #bahia #riodejaneiro #pagode #salvador #sol #tv #pensamentos #esporte #esporte #sertanejo #video #foto #sp #saude #natural #vidadificil #comercial #familia #saopaulo #br #tv #noticia #fieb #leosantana

Uma publicação compartilhada por Gustavo Lima live ? (@gusttavolimalive) em

Ver essa foto no Instagram

Pra vocês que gostam desse tipo de Gente , egoísta ??????

Uma publicação compartilhada por ???í???? (@gironoticias2020) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O ministro da Fazenda, Dario Durigan
Veja o que já se sabe sobre o novo programa para renegociar dívidas
Imagem de destaque
Empresário de 73 anos perde R$ 250 mil após sofrer golpe da namorada na Serra
Imagem de destaque
Ex-presidente do BRB é preso; saiba quem é ele e qual a relação com o banco Master

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados