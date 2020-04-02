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Pandemia

Fiocruz lança site de doações para ações contra a Covid-19

O projeto batizado Unidos contra a Covid-19 consiste em um site para a doação de pessoas físicas de valores a partir de R$ 30
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 17:48

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 17:48

Coronavírus
Coronavírus Crédito: Arte Idec
A Fiocruz lança nesta quinta-feira (2) uma campanha de arrecadação de verbas para serem usadas no combate ao novo coronavírus.
O projeto batizado Unidos contra a Covid-19 consiste em um site para a doação de pessoas físicas de valores a partir de R$ 30.
A iniciativa também visa facilitar a articulação dos setores público e privado com a fundação.
A iniciativa já recebeu R$ 10 milhões do Itaú e outra soma igual do Instituto Acende Brasil, além de R$ 3 milhões da Brookefield Energia.
A Fiocruz também fechou parceria com Unica, da qual receberá doação de 75 mil litros de álcool 70% o material será distribuído pela fundação a hospitais da cidade do Rio.
Na terça (31), os times de futebol Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco também lançaram um site de doações destinadas à instituição.
O fundo emergencial dará sustentação a projetos e ações que incluem a construção de um centro hospitalar, pesquisas que colaborem com o combate à doença e cuidado aos pacientes.

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