Home
>
Grande Vitória
>
Serra anuncia auxílio-moradia de R$ 360 para moradores de rua

Serra anuncia auxílio-moradia de R$ 360 para moradores de rua

O benefício entrou em vigor nesta terça-feira (1). Saiba quem tem direito e como receber a quantia

Elis Costa

Publicado em 1 de outubro de 2019 às 20:35

 - Atualizado há 6 anos

Pessoas em situação de rua na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

No último mês, A Gazeta noticiou pelo menos nove casos de pessoas em situação de rua sofrendo agressões, sendo baleadas e até mortas na Grande Vitória. Para ajudar quem vive nas ruas a recomeçar a vida e conseguir ter onde morar, a Prefeitura da Serra anunciou que, a partir desta terça-feira (1), passa a oferecer auxílio-moradia de R$ 360 para pessoas em situação de rua. Mas é preciso que a pessoa esteja em tratamento no município, preenchendo os requisitos previstos para a oferta do benefício.

Recomendado para você

Corporação busca informações que levem à identificação da mulher e reforça que as denúncias podem ser feitas de forma anônima

Polícia divulga foto de suspeita de quebrar imagens de santos em igreja de Vitória

Expedição Bravamar interromperá atividade das lanchas das 6h às 12h; serviço retorna após o fim do evento

Aquaviário do ES será suspenso no domingo (14) para evento náutico

Confronto começou após provocações entre vascaínos e tricolores após a semifinal da Copa do Brasil, em Jardim da Penha, Vitória, na noite de quinta-feira (11)

Briga generalizada entre torcedores termina em tumulto na Rua da Lama

> Assaltos e violência. O que está acontecendo na Vila Rubim?

Atualmente, há 280 pessoas em situação de rua em Vitória, 130 em Vila Velha, e em Cariacica o número registrado de janeiro a agosto é de 129 pessoas. Na Serra, esse total é de 150 pessoas.

“O auxílio-moradia vem para complementar a política de população de rua na Serra. A pessoa retirada das ruas, assistida pela Secretaria de Saúde, de Assistência Social, e que foi encaminhada para fazer o ensino educacional terá o complemento do tratamento com a possibilidade de receber moradia. Ela ganha o auxílio de R$ 360 por mês para recomeçar a vida e ser inserida no mercado de trabalho”, explicou a secretária de Habitação da Serra, Cristiane Stem.

QUEM PODE GANHAR O AUXÍLIO?

Para receber o encaminhamento da Assistência Social do município e ganhar o auxílio é preciso estar recebendo atendimento de um abrigo com acompanhamento há pelo menos um ano, de forma ininterrupta. Após receber o recurso, o beneficiado deverá prestar contas a cada três meses.

“A Assistência Social vai identificar o morador que tem condições de seguir a vida sem essa esse acompanhamento diário, o que não significa que ele não será mais assistido. Ele terá um acompanhamento a cada três meses, com prestação de contas. Isso é para checar se essa pessoa em situação de rua está, de fato, destinando esse recurso para o pagamento de aluguel social”, explica.

A secretária completa que, atualmente, das 150 pessoas em situação de rua na Serra, apenas 8 tem feito tratamento há pelo menos um ano sem interrupção e terão direito ao auxílio, de imediato.

“A cada seis meses haverá uma revisão do auxílio-moradia para sabermos se a pessoa melhorou a situação de vida e se está em um emprego melhor. Porque esse auxílio é destinado a pessoas que possuem ¼ do salário mínimo”.

A secretária garante que se as 150 pessoas em situação de rua frequentarem os abrigos por pelo menos um ano, todas elas terão o auxílio.

“Estamos organizados para atender essas pessoas. Claro que temos um limite estabelecido e a gente organiza como prioridade. Nesse caso, as prioridades são idosos, pessoas com deficiência e mulheres que são chefes de família”, contou.

Leia mais

Morador em situação de rua é espancado na Vila Rubim

Moradora em situação de rua canta louvor em Vila Velha e viraliza na web

Dois moradores em situação de rua são baleados em Vitória

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

morador de rua

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais