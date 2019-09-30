Assaltos e violência. O que está acontecendo na Vila Rubim?

Morador em situação de rua é espancado na Vila Rubim Crédito: Ricardo Medeiros

A violência registrada nos casos de assaltos na Vila Rubim, em Vitória, estão assustando moradores, comerciantes e frequentadores do bairro. Somente na manhã desta segunda-feira (30), ao menos oito pessoas foram assaltadas na região.

Além destes casos, a Polícia Civil investiga ataques a tiros que já deixaram cinco pessoas feridas e uma morta entre 12 de junho e 29 de agosto deste ano na Vila Rubim. A polícia investiga se as ocorrências de assassinato e tentativas de homicídio estão relacionadas.

Na madrugada desta segunda-feira, um morador em situação de rua de 43 anos foi espancado e assaltado enquanto dormia no final da Rua Jair Andrade. O bandido fugiu com uma bolsa, documentos e o celular dele. Ele foi socorrido pelo Samu às 8h.

Por volta das 7h30, um universitário de 19 anos levou uma facada na cabeça durante um assalto a ônibus na Avenida Duarte Lemos, na Vila Rubim. O bandido fugiu levando a mochila com documentos pessoais e material acadêmico do rapaz.

Cerca de 20 minutos depois, outros criminosos invadiram o Transcol que faz a linha 535 (Terminal Campo Grande x Terminal Carapina). Uma passageira contou que os ladrões, um deles armado, renderam seis passageiros. Eles levaram bolsas, celulares e até marmita.

MEDO

Na manhã desta segunda-feira (30), vendedores e comerciantes que atuam na Vila Rubim disseram que alguns colegas estão fechando as portas por medo. “Foi o tempo que a gente vinha trabalhar seguro. Há pouca polícia e os bandidos aproveitam. Ouvi dizer que tem comerciante que já foi trabalhar em outro lugar por medo”, disse um vendedor de 36 anos que preferiu não se identificar.

Atual gestor da Organização Social do Centro Histórico de Vitória, Renato Freixo, 53 anos, é um dos fundadores do Conselho Interativo de Segurança e Cidadania do Centro de Vitória e ex-presidente da Associação Comercial da Vila Rubim.

Segundo ele, houve redução no índice de assaltos e furtos aos comércios da Vila Rubim. No entanto, os crimes ocorridos nesta segunda-feira (30), na avaliação dele, refletem no comércio e na sensação de segurança de quem frequenta a região.

“O que se tem percebido é que as agressões têm ficado, pontualmente, mais violentas. O dependente químico, por exemplo, abordava pedindo, não assaltava. A utilização de arma branca tem se tornado ainda mais comum. Estou estranhando esses casos.

Para o presidente da Federação do Comércio no ES, José Lino Sepulcri, a violência no bairro é atípica. Segundo ele, um grupo de trabalho que envolve a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), Poder Judiciário e Fecomércio foi responsável pela redução de cerca de 30% dos roubos registrados na Grande Vitória.

“Nós já tomamos conhecimento dessa situação na Vila Rubim e vamos comunicar a Polícia Militar no sentido no tomar as devidas providências porque já está repetitivo. Vamos acionar a PM no sentido de estruturar um policiamento ainda mais efetivo”, enfatizou.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar informou que realiza ações diárias para evitar assaltos em ônibus e garantir a segurança de motoristas, cobradores e passageiros. Do dia 1º de janeiro até o dia 17 de setembro, a PM realizou 10.746 operações com foco em coletivos na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e abordou 33.534 ônibus.

De acordo com a PM, os trabalhos acontecem em diversos pontos e em horários estratégicos. “A Polícia Militar frisa que o apoio de toda a população é muito importante e pede a colaboração dos usuários de transporte coletivo e também dos motoristas cobradores para que denunciem os indivíduos que agem nos ônibus”, diz a nota.

A Polícia Militar informa que atua diariamente na Vila Rubim com policiamento ostensivo preventivo e a repressão aos crimes em andamento ou na iminência de ocorrer. O comando da 1ª Companhia do 1º Batalhão pede que a comunidade da Vila Rubim participe das reuniões com a PM e apresente demandas.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Já a Polícia Civil informou que o caso desta segunda-feira foi registrado como roubo em via pública. Já os casos registrados em junho estão sob investigação no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com a nota enviada pela polícia, as investigações estão em andamento e oitivas foram realizadas. “As investigações estão avançadas, no entanto, não é possível passar mais detalhes por enquanto”, diz a nota.