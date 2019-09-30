Preso no ES bandido que ostentava submetralhadora em vídeo na internet

Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil em julho deste ano, Patrick aparece cantando e exibindo uma submetralhadora. No mesmo mês, ele foi apontado com um dos

De acordo com a Polícia Militar, Patrick foi flagrado neste domingo (29) durante patrulhamento em Castelo Branco. Ao perceber os policiais, ele correu mas foi alcançado e preso. Quando consultaram o nome, identificaram que havia um mandado de prisão em aberto por homicídio contra ele.

Ele foi preso e encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Patrick era um dos alvos da Operação Asfixia, deflagrada em julho deste ano pela Polícia Civil. O objetivo era reprimir crimes contra o patrimônio, além de homicídios e tráfico de drogas em Cariacica. Na ação, 13 pessoas foram presas.