Preso no ES bandido que ostentava submetralhadora em vídeo na internet

Procurado por envolvimento em assassinatos e no tráfico de drogas, Patrick da Silva de Paula, o Capetinha, de 20 anos, foi preso pela Polícia Militar durante patrulhamento na noite de domingo (29) no bairro Castelo Branco, em Cariacica.
Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil em julho deste ano, Patrick aparece cantando e exibindo uma submetralhadora. No mesmo mês, ele foi apontado com um dos 10 bandidos mais procurados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
De acordo com a Polícia Militar, Patrick foi flagrado neste domingo (29) durante patrulhamento em Castelo Branco. Ao perceber os policiais, ele correu mas foi alcançado e preso. Quando consultaram o nome, identificaram que havia um mandado de prisão em aberto por homicídio contra ele.
PRISÃO
Ele foi preso e encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Patrick era um dos alvos da Operação Asfixia, deflagrada em julho deste ano pela Polícia Civil. O objetivo era reprimir crimes contra o patrimônio, além de homicídios e tráfico de drogas em Cariacica. Na ação, 13 pessoas foram presas.