Pandemia não é sinônimo de liberdade, diz juiz ao negar pedido de réus do caso Milena

Esperidião Carlos Frasson, ex-sogro da médica Milena Gottardi Crédito: Fernando Madeira

A Justiça Estadual negou um pedido de prisão domiciliar para dois acusados de envolvimento no assassinato da médica Milena Gottardi , que morreu após ser baleada no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), em Vitória

Esperidião Frasson, sogro da médica e acusado de ser mandante do crime, e Bruno Broeto, apontado como a pessoa encarregada de roubar a moto usada no assassinato, alegaram que fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus e pediram para sair do presídio e cumprir prisão domiciliar.

Os pedidos foram negados pelo juiz Marcos Pereira Sanches, da 1ª Vara Criminal de Vitória, nesta quarta-feira (22). Esperidão tem 73 anos e, pela idade, faz parte do grupo de risco, o que motivou a defesa a entrar com um pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, a defesa alega que ele também é portador de doença, mas preferiu não revelar qual é essa enfermidade para preservar a privacidade do cliente. Já a defesa de Bruno argumentou que ele possui um problema respiratório adquirido no interior do presídio.

Para negar os pedidos, o magistrado citou a gravidade do crime e afirmou: "Há que se resguardar a ordem pública". Marcos Pereira Sanches ainda apontou que a pandemia não pode ser interpretada como sinônimo para liberdade e sim com isolamento social.

"Acusados já se encontram afastados do convívio social, justamente o que se busca para evitar a propagação da SARS-Cov-2", escreveu o magistrado, que também destacou as medidas de prevenção e controle que vêm sendo adotadas no sistema carcerário.

"Pandemia não encerra sinonímia com liberdade, mas sim  segundo uma das recomendações amplamente divulgadas pelas autoridades médicas e sanitárias  com isolamento social", informou o magistrado em trecho da decisão.

Na decisão, o juiz ainda cita um artigo em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux diz que a prevenção humanitária não pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de habeas corpus.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com as defesas dos dois acusados e aguarda retorno para a atualização deste texto. A defesa de Bruno, por nota, lamentou a decisão do juiz e disse que ela foi tomada sem qualquer diligência na unidade prisional. "Em especial tendo em vista o relato dos familiares de Bruno de que o mesmo sofre de doença respiratória crônica, tendo se agravado na prisão, fato que gerou inclusive sua internação em determinado momento segundo seus familiares", escreveu advogado Leonardo Rocha.

O advogado também criticou o fato de Bruno permanecer preso provisoriamente por 2 anos e 6 meses, "sem ter sido julgado e sem haver qualquer previsão de que isso aconteça numa verdadeira antecipação de pena". A defesa de Esperidião ainda não se pronunciou.