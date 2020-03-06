Obras do Portal do Príncipe vão ser liberadas em abril

Imagem do novo projeto do Portal do Príncipe concebido pelo governo do Estado Crédito: Divulgação

A ordem de serviço para o início das obras no Portal do Príncipe vai ser dada pelo governo do Estado no próximo mês. Nesta sexta-feira (6), sairá no Diário Oficial o resultado do processo de licitação e, considerados os prazos para recursos, ajuste de preço e assinatura de contrato, a previsão é de que, em abril, já estará tudo liberado para a empresa vencedora iniciar os trabalhos. As intervenções na região devem eliminar um dos principais gargalos de mobilidade na Grande Vitória, que é a chegada à Capital pela Segunda Ponte e Cinco Pontes.

A empresa que ganhar a licitação terá 90 dias para preparar o projeto executivo e, então, mais 15 meses para concluir a obra. Entre as intervenções previstas está o alargamento da Avenida Alexandre Buaiz e a implantação de uma nova rua de acesso à Segunda Ponte. Também está no planejamento a criação de uma baia para ônibus na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Palácio Anchieta, em um terreno do porto cedido pela Codesa. Assim, os coletivos deixarão de ocupar uma pista de rolamento e o tráfego não ficará retido.

Questionado se as obras não agravariam o problema dos congestionamentos e como minimizar os impactos, Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, assegurou que as intervenções não vão aumentar os engarrafamentos na região. "Não haverá grandes problemas porque vamos trabalhar em terrenos desapropriados. Além disso, fazendo o alargamento da Alexandre Buaiz, a empresa preenche, pavimenta e depois começa a fazer o resto", explica.

PROJETO

De acordo com o anteprojeto do governo, novas vias e mudanças no tráfego vão alterar o fluxo de veículos na região. Uma das principais é a criação de uma via após a descida da Segunda Ponte que vai possibilitar o retorno mais rápido de veículos que queiram seguir para os bairros Mário Cypreste e Santo Antônio, assim como os ônibus que chegam pela Segunda Ponte e precisam entrar na rodoviária.

A Ponte Seca deixa de ser utilizada para a passagem de veículos, e três novas vias serão criadas para facilitar esse retorno, tanto para quem chega pela Segunda ou Cinco Pontes.

O custo estimado para a execução do projeto foi de R$ 54,2 milhões no edital, mas o secretário Fábio Damasceno afirma que o valor final sairá com desconto. Por essa razão, a empresa que for considerada vencedora terá que apresentar um ajuste de preço à documentação antes da assinatura do contrato, que deverá ser realizada num prazo de 15 dias.