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Coronavírus no ES

MPES notifica cidades sobre manejo de corpos de vítimas da Covid-19

Ministério Público Estadual pediu para que informações sejam disponibilizadas para profissionais da área da saúde e do setor funerário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 17:29

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 17:29

Governo vai capacitar profissionais da saúde para combater covid-19
Pedido visa proteger profissionais da saúde e do setor funerário Crédito: Marcello Casal Jr | Agência Brasil
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) notificou os municípios capixabas para que deem as devidas orientações e informem quais precauções devem ser adotadas em relação ao manejo de corpos das pessoas que falecerem em decorrência do contágio pelo novo coronavírus. O objetivo principal é garantir a segurança de profissionais da saúde e do setor funerário.
De acordo com o documento, as Secretarias Municipais de Saúde devem elaborar imediatamente, nota técnica contendo orientações para o devido manejo de corpos de pessoas que faleceram infectadas por Covid-19, seguindo as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
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A notificação também pede que essas orientações sejam disponibilizadas em todos os cemitérios e serviços funerários das cidades capixabas. Bem como solicita a oferta de profissionais para comunicar as famílias das vítimas sobre a perda e quais procedimentos devem ser adotados.
Destinada ao Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems-ES), ação recomendatória data da última segunda-feira (13) e pede ciência e reposta em um prazo de 24 horas. A Gazeta procurou a organização para saber se as medidas já foram adotadas e aguarda um retorno.

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