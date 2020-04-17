MPES notifica cidades sobre manejo de corpos de vítimas da Covid-19

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) notificou os municípios capixabas para que deem as devidas orientações e informem quais precauções devem ser adotadas em relação ao manejo de corpos das pessoas que falecerem em decorrência do contágio pelo novo coronavírus. O objetivo principal é garantir a segurança de profissionais da saúde e do setor funerário.
De acordo com o documento, as Secretarias Municipais de Saúde devem elaborar imediatamente, nota técnica contendo orientações para o devido manejo de corpos de pessoas que faleceram infectadas por Covid-19, seguindo as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
A notificação também pede que essas orientações sejam disponibilizadas em todos os cemitérios e serviços funerários das cidades capixabas. Bem como solicita a oferta de profissionais para comunicar as famílias das vítimas sobre a perda e quais procedimentos devem ser adotados.
Destinada ao Colegiado de Secretarias Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems-ES), ação recomendatória data da última segunda-feira (13) e pede ciência e reposta em um prazo de 24 horas. A Gazeta procurou a organização para saber se as medidas já foram adotadas e aguarda um retorno.