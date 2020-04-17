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Mais de 33 mil casos

Número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil passa de 2.000

O Brasil registrou 217 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e agora tem mais de 2.000 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta sexta (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 15:42

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 15:42

Coronavírus - Covid19
Balanço da pasta também aponta 33.682 casos confirmados da doença Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
O Brasil registrou 217 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e agora tem mais de 2.000 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta sexta (17). São ao todo 2.141 mortes causadas por Covid-19.
Balanço da pasta também aponta 33.682 casos confirmados da doença. No dia anterior eram 30.425 casos e 1.924 mortes.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O ministério, porém, afirma que o número real de casos tende a ser maior, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação.

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