Número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil passa de 2.000

O Brasil registrou 217 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e agora tem mais de 2.000 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta sexta (17). São ao todo 2.141 mortes causadas por Covid-19.
Balanço da pasta também aponta 33.682 casos confirmados da doença. No dia anterior eram 30.425 casos e 1.924 mortes.
O ministério, porém, afirma que o número real de casos tende a ser maior, já que só pacientes internados em hospitais fazem testes e há casos represados à espera de confirmação.