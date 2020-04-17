OMS diz estar trabalhando para desenvolvimento de vacina contra a Covid-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta sexta-feira (17) que a entidade está trabalhando para acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. "Ontem (quinta) conversei com o presidente da França, Emmanuel Macron, com Bill Gates e com outros parceiros para discutir como prevenir outra pandemia levando vacina de laboratórios da maneira mais rápida possível", disse, durante entrevista coletiva e Genebra, na Suíça.

No pronunciamento, Tedros Ghebreyesus lembrou que mais de 2 milhões de casos da doença foram registrados no mundo, com mais de 135 mil mortes. "Embora estejamos de luto por aqueles que perdemos, também celebramos aqueles que sobreviveram, as milhares de pessoas que estão se recuperando agora", ressaltou.