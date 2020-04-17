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"Mais rápido possível"

OMS diz estar trabalhando para desenvolvimento de vacina contra a Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta sexta-feira (17) que a entidade está trabalhando para acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 15:25

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 15:25

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta sexta-feira (17) que a entidade está trabalhando para acelerar o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. "Ontem (quinta) conversei com o presidente da França, Emmanuel Macron, com Bill Gates e com outros parceiros para discutir como prevenir outra pandemia levando vacina de laboratórios da maneira mais rápida possível", disse, durante entrevista coletiva e Genebra, na Suíça.
No pronunciamento, Tedros Ghebreyesus lembrou que mais de 2 milhões de casos da doença foram registrados no mundo, com mais de 135 mil mortes. "Embora estejamos de luto por aqueles que perdemos, também celebramos aqueles que sobreviveram, as milhares de pessoas que estão se recuperando agora", ressaltou.
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Segundo o diretor-geral, mais de 250 mil doações já foram feitas ao Fundo de Resposta Solidária, totalizando US$ 150 milhões. No sábado, a OMS promove um show com diversos artistas, que será exibido em emissoras de televisão do mundo inteiro, incluindo o Brasil, para promover os esforços no combate ao vírus. "Essa é uma oportunidade de expressar nossa gratidão aos trabalhadores na linha de frente e mobilizar filantropos, o setor privado e governos", pontuou.

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