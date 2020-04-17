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É boato: Colatina não comprou 300 caixões para vítimas de coronavírus

Mensagem que viralizou nas redes sociais fala que 300 urnas foram adquiridas para as vítimas da doença, imagem mostra caminhão cheio. Prefeitura afirma que solicitou  15 caixões para reposição de estoques da Secretaria de Assistência Social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 16:11

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 16:11

Prefeitura de Colatina não comprou 300 caixões para vítimas do coronavírus
Prefeitura de Colatina não comprou 300 caixões para vítimas do coronavírus Crédito: Reprodução
Uma mensagem, que circula pelas redes sociais, afirma que a Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, comprou 300 caixões para receber corpos de possíveis vítimas do novo coronavírus. A mensagem é acompanhada de uma foto com um caminhão carregado com várias urnas funerárias. No entanto, o Executivo reconheceu que a imagem é de fato na cidade, mas negou que tenha comprando essa quantidade do produto e que os caixões sejam para vítimas da doença. 
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Colatina confirmou através da Secretaria de Comunicação que comprou recentemente 15 caixões. Essas urnas fazem parte de um serviço de ajuda funeral oferecido para famílias carentes através da Secretaria de Assistência Social de Colatina.
A gente tem o benefício eventual de concessão de auxílio funeral. Nós estamos repondo as urnas que estão acabando, que é um procedimento comum. Nós fizemos a solicitação de 15 urnas para reposição de estoque, explicou a secretária municipal Fernanda Mota.

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A secretária confirmou ainda que a foto do caminhão carregado com vários caixões é nas imediações do setor de almoxarifado da Prefeitura de Colatina.
O caminhão chegou para entregar essas unidade que nós solicitamos, acredito que estava cheio pois estava fazendo entregas em outros locais, relatou.

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