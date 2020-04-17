É boato: Colatina não comprou 300 caixões para vítimas de coronavírus

Prefeitura de Colatina não comprou 300 caixões para vítimas do coronavírus Crédito: Reprodução

Uma mensagem, que circula pelas redes sociais, afirma que a Prefeitura de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, comprou 300 caixões para receber corpos de possíveis vítimas do novo coronavírus. A mensagem é acompanhada de uma foto com um caminhão carregado com várias urnas funerárias. No entanto, o Executivo reconheceu que a imagem é de fato na cidade, mas negou que tenha comprando essa quantidade do produto e que os caixões sejam para vítimas da doença.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Colatina confirmou através da Secretaria de Comunicação que comprou recentemente 15 caixões. Essas urnas fazem parte de um serviço de ajuda funeral oferecido para famílias carentes através da Secretaria de Assistência Social de Colatina.

A gente tem o benefício eventual de concessão de auxílio funeral. Nós estamos repondo as urnas que estão acabando, que é um procedimento comum. Nós fizemos a solicitação de 15 urnas para reposição de estoque, explicou a secretária municipal Fernanda Mota.

A secretária confirmou ainda que a foto do caminhão carregado com vários caixões é nas imediações do setor de almoxarifado da Prefeitura de Colatina.