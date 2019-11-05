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Contaminação no mar

Militares vão usar rede para 'pescar' óleo que chegar a praias do ES

Profissionais da Marinha e do Exército aprenderam método de limpeza durante capacitação que tiveram nesta terça-feira (5) para atuar no combate às manchas de óleo, caso elas cheguem ao litoral do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 13:47

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 13:47

Equipes realizaram visita técnica em praias de Conceição da Barra para monitorar chegada do óleo Crédito: Divulgação/PMCB
Militares vão usar rede para pescar óleo que chegar a praias do ES
óleo que atinge a região Nordeste e que pode chegar ao Espírito Santo nos próximos dias será pescado. Literalmente. Isso porque os municípios e demais voluntários que estão sendo capacitados estão recebendo orientações de remover o material com a utilização de redes.
O novo método já foi passado a militares do Exército e da Marinha que receberam, nesta terça-feira (5), uma capacitação para combate ao óleo caso chegue à costa capixaba. Segundo o oceanógrafo do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Pablo Prata, o método já foi utilizado em experiências no Nordeste e será aplicado no Estado, se necessário.

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Nessa capacitação de hoje já tem um material novo que já fala em como pescar o óleo no mar. Existe um guia com alguns procedimentos orientando como pescar esse óleo no mar. Já tiveram experiências de sucesso e que podem ser feitas aqui no Espírito Santo, explica.
De acordo com Prata, ao serem avistadas na praia, as manchas de óleo podem ser removidas por redes mais finas, possibilitando uma limpeza mais célere em locais eventualmente afetados.
Antes de o óleo chegar à costa, se utiliza essa rede de malha mais fina, chamada de rede de balão. E, com embarcações ou pessoas, você cerca esse óleo, aprisiona ele com a rede e traz para a praia. Ou seja, chega numa forma mais pontual do que se estivesse espalhada. A limpeza é mais célere, disse.
Ainda de acordo com o oceanógrafo, o óleo que pode chegar ao Estado está em formato de floco, em pequenos pedaços  da mesma forma que está sendo registrado no Sul da Bahia. Desta forma, o método de pesca terá sucesso.
O óleo apresenta uma consistência de mousse, uma forma pegajosa. Mas percebemos uma tendência desse óleo. A partir de Ilhéus, ele está vindo em forma de flocos. É assim que está aportando nas praias mais ao sul da Bahia. Caso chegue ao Estado, essa é a forma que a gente vai encontrar nas praias. Em flocos, no tamanho de moedas de um real, explicou.

DESOVA

Uma outra preocupação dos órgãos ambientais é com o movimento da desova das tartarugas. Segundo Prata, isso exige cuidado durante as ações de limpeza nas praias.
O pico de desova da tartaruga começou agora em novembro. E as praias do Norte do Estado, que são as primeiras a serem atingidas, são as que têm muita desova. Então é preciso cuidado ao manusear equipamentos na praia, transitar com máquinas. O cuidado tem que ser redobrado, contou.

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