Equipes realizaram visita técnica em praias de Conceição da Barra para monitorar chegada do óleo Crédito: Divulgação/PMCB

Your browser does not support the audio element. Militares vão usar rede para pescar óleo que chegar a praias do ES

. Segundo o oceanógrafo do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Pablo Prata, o método já foi utilizado em experiências no Nordeste e será aplicado no Estado, se necessário. O novo método já foi passado a militares do Exército e da Marinha que receberam, nesta terça-feira (5), uma capacitação para combate ao óleo caso chegue à costa capixaba . Segundo o oceanógrafo do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), Pablo Prata, o método já foi utilizado em experiências no Nordeste e será aplicado no Estado, se necessário.

Nessa capacitação de hoje já tem um material novo que já fala em como pescar o óleo no mar. Existe um guia com alguns procedimentos orientando como pescar esse óleo no mar. Já tiveram experiências de sucesso e que podem ser feitas aqui no Espírito Santo, explica.

De acordo com Prata, ao serem avistadas na praia, as manchas de óleo podem ser removidas por redes mais finas, possibilitando uma limpeza mais célere em locais eventualmente afetados.

Antes de o óleo chegar à costa, se utiliza essa rede de malha mais fina, chamada de rede de balão. E, com embarcações ou pessoas, você cerca esse óleo, aprisiona ele com a rede e traz para a praia. Ou seja, chega numa forma mais pontual do que se estivesse espalhada. A limpeza é mais célere, disse.

Ainda de acordo com o oceanógrafo, o óleo que pode chegar ao Estado está em formato de floco, em pequenos pedaços  da mesma forma que está sendo registrado no Sul da Bahia. Desta forma, o método de pesca terá sucesso.

O óleo apresenta uma consistência de mousse, uma forma pegajosa. Mas percebemos uma tendência desse óleo. A partir de Ilhéus, ele está vindo em forma de flocos. É assim que está aportando nas praias mais ao sul da Bahia. Caso chegue ao Estado, essa é a forma que a gente vai encontrar nas praias. Em flocos, no tamanho de moedas de um real, explicou.

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