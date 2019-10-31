Menina atingida por concreto é transferida de hospital em Vitória

Anna Luiza apresenta melhora após queda de bloco de granito que a atingiu na cabeça Crédito: Arquivo da Família

Ainda de acordo com dona Geni, Anna Luiza tem mantido boas reações, que incluem conversas com a família. Agora a noitinha ela comeu sopa, comemorou. A avó, que veio para o Espírito Santo com outros parentes de Minas Gerais para um passeio na Praia do Morro, em Guarapari, no momento do acidente e vem demonstrando otimismo em conversas com a Reportagem.

Os médicos já chamam ela de milagre. A fonoaudióloga chorou quando a viu. O médico que fez a cirurgia disse que tudo está dentro do esperado. Uma enfermeira disse que quando foi feita a raspagem na cabeça não viu nem arranhão na testa. Mas quando foi aberta durante o procedimento, o cenário era feio. Foi uma pancada muito forte.

Relembre o acidente

Um pedaço do concreto da varanda de um edifício na Praia do Morro, em Guarapari, se soltou da estrutura e atingiu em cheio a cabeça de Anna Luiza, uma criança de 2 anos e 8 meses que passava pela calçada no colo do pai. O acidente aconteceu no dia 19 de de outubro. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais. Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto.