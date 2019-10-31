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Acidente em Guarapari

Menina atingida por concreto é transferida de hospital em Vitória

Anna Luiza, de 2 anos e oito meses, menina atingida por bloco de concreto que caiu de uma varanda em Guarapari, vem apresentando melhora contínua desde o início da recuperação

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 20:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 20:49
Anna Luiza apresenta melhora após queda de bloco de granito que a atingiu na cabeça Crédito: Arquivo da Família
Anna Luiza, de 2 anos e oito meses, menina atingida por bloco de concreto que caiu de uma varanda em Guarapari, vem apresentando melhora contínua desde o início da recuperação e, segundo a avó, Geni Rodrigues de Abreu, a criança foi transferida nesta quinta-feira para um hospital especializado em traumatologia em Vitória.
Ainda de acordo com dona Geni, Anna Luiza tem mantido boas reações, que incluem conversas com a família. Agora a noitinha ela comeu sopa, comemorou. A avó, que veio para o Espírito Santo com outros parentes de Minas Gerais para um passeio na Praia do Morro, em Guarapari,  no momento do acidente e vem demonstrando otimismo em conversas com a Reportagem.
Os médicos já chamam ela de milagre. A fonoaudióloga chorou quando a viu. O médico que fez a cirurgia disse que tudo está dentro do esperado. Uma enfermeira disse que quando foi feita a raspagem na cabeça não viu nem arranhão na testa. Mas quando foi aberta durante o procedimento, o cenário era feio. Foi uma pancada muito forte.

Relembre o acidente

Um pedaço do concreto da varanda de um edifício na Praia do Morro, em Guarapari, se soltou da estrutura e atingiu em cheio a cabeça de Anna Luiza, uma criança de 2 anos e 8 meses que passava pela calçada no colo do pai.  O acidente aconteceu no dia 19 de de outubro. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais. Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto.
A criança chegou a ser socorrida pelo Samu para o Hospital São Franscisco de Assis, também na Praia do Morro, e depois havia sido transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Vitória.

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