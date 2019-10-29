Criança atingida por concreto no ES tem melhora e vai para enfermaria

Ela está sendo muito bem cuidada lá, a cirurgia foi muito bem assistida, as enfermeiras cuidam dela com muito carinho. Isso tudo tem sido um alento, deixa a gente mais confiante e confortável. O pessoal do condomínio tá apoiando, a gente não teria condições de estar na situação que estamos sem ajuda, em um lugar tão longe de casa. Graças a Deus estão sendo muito humanos e muito generosos com a gente. Temos muito apoio da família, que é muito grande, tanto a de sangue quanto a da igreja. Ligam o tempo todo querendo informação, fazem orações, cada um do seu jeito e com a sua fé. Eu sempre dou notícias quando consigo. Hoje mesmo estava muito abalada, tive que ir ao médico, estou com a mão formigando e foi pedida tomografia. No momento do susto, eu estava mais na frente, dei uma virada muito brusca. Só vinha na minha cabeça a Anna Luiza. Quando eu virei, já tinha acertado ela. Pensei hoje que a dor fosse da hérnia de disco, mas o médico disse que não era isso, que na verdade pode ter lesionado a cervical. E neste ano, dia 22 de janeiro, fiz cirurgia de tumor no cérebro. Minha recuperação foi inédita, o pessoal tava esperando que eu fosse ficar 30 dias no hospital, mas fiquei apenas quatro, saí andando e falando. Minha filha falou comigo que Anna Luiza é igual a mim. Mas é para ser mesmo, ser danadinha igual a avó dela. Daqui a pouco o cabelo dela vai estar grandão também, assim como o meu cresceu. Minha recuperação foi muito boa, graças a Deus. E a dela também vai ser. Ela vai voltar para casa, andando, falando, levada e sapeca como ela é, além de toda vaidosa. Lá em Pirapora (Minas Gerais) chamam ela de blogueirinha, de tão vaidosa que é.