Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Criança ferida por concreto toma primeiro banho e fará nova tomografia
Acidente em Guarapari

Criança ferida por concreto toma primeiro banho e fará nova tomografia

Quase 10 dias após acidente na Praia do Morro, em Guarapari, ocorrido no dia 19 deste mês, a menina de 2 anos e oito meses que foi atingida por um bloco de concreto tomou o primeiro banho no Hospital Infantil de Vitória, contou a avó da criança

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 18:26
Criança foi atingida por pedaço de concreto que caiu de varanda em Guarapari Crédito: Reprodução
Quase 10 dias após acidente na Praia do Morro, em Guarapari, ocorrido no dia 19 deste mês, a menina de 2 anos e oito meses que foi atingida por um bloco de concreto tomou o primeiro banho no Hospital Infantil de Vitória, contou a avó da criança. Ela, que já deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), deverá realizar uma nova tomografia nesta terça-feira (29).
Ainda de acordo com a avó, a menina sorriu na manhã de domingo (27), o que animou a família, que estava bastante preocupada com a apatia dela. Apesar de seguir internada na unidade semi-intensiva do centro hospitalar, o quadro de saúde permanece estável. O sorriso serviu para renovar a esperança dos familiares, que vieram de Minas Gerais.

O ACIDENTE

Um pedaço de concreto da varanda de um prédio na Praia do Morro se desprendeu da estrutura na noite do sábado (19), e atingiu a cabeça da criança que passava pela calçada no colo do pai. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais. Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto.
A criança foi socorrida pelo Samu para o Hospital São Franscisco de Assis, também na Praia do Morro, e depois transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Vitória. A menina teve parte da cabeça esmagada e precisou passar por cirurgia.

Veja Também

Tio do pão de queijo continua sedado e entubado, afirma irmão

Aneurisma: entenda a doença que causou a morte de Jorge Fernando

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor
Nome Elementos achados em Marte podem indicar a existência de vida
Novos compostos vistos em Marte reafirmam que planeta teria abrigado vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados