Criança ferida por concreto toma primeiro banho e fará nova tomografia

Quase 10 dias após acidente na Praia do Morro, em Guarapari, ocorrido no dia 19 deste mês, a menina de 2 anos e oito meses que foi atingida por um bloco de concreto tomou o primeiro banho no Hospital Infantil de Vitória, contou a avó da criança. Ela, que já deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), deverá realizar uma nova tomografia nesta terça-feira (29).
Ainda de acordo com a avó, a menina sorriu na manhã de domingo (27), o que animou a família, que estava bastante preocupada com a apatia dela. Apesar de seguir internada na unidade semi-intensiva do centro hospitalar, o quadro de saúde permanece estável. O sorriso serviu para renovar a esperança dos familiares, que vieram de Minas Gerais.
O ACIDENTE
Um pedaço de concreto da varanda de um prédio na Praia do Morro se desprendeu da estrutura na noite do sábado (19), e atingiu a cabeça da criança que passava pela calçada no colo do pai. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais. Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto.
A criança foi socorrida pelo Samu para o Hospital São Franscisco de Assis, também na Praia do Morro, e depois transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Vitória. A menina teve parte da cabeça esmagada e precisou passar por cirurgia.