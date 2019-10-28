Criança ferida por concreto toma primeiro banho e fará nova tomografia

Um pedaço de concreto da varanda de um prédio na Praia do Morro se desprendeu da estrutura na noite do sábado (19), e atingiu a cabeça da criança que passava pela calçada no colo do pai. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais. Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto.