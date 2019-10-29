Criança atingida por concreto no ES melhora e conversa com a família

Anna Luiza apresenta melhora após queda de bloco de granito que a atingiu na cabeça Crédito: Arquivo da Família

Dez dias após o acidente que atingiu Anna Luiza, uma menina de 2 anos e oito meses, em Guarapari , a reportagem de A Gazeta conversou com a avó, Geni Rodrigues de Abreu, que contou sobre a perceptível melhora da criança. Segundo ela, a neta teve uma conversa animada com a família no setor semi intensivo do Hospital Infantil de Vitória, de onde deve sair ainda nesta terça-feira (29) para a enfermaria.

Dona Geni revelou ainda que nenhum dos parentes que estiveram na Praia do Morro no dia do acidente haviam ido à praia antes. Foi um sonho que virou pesadelo, a minha família não conhecia o mar. O rapaz do condomínio falou a senhora vai esquecer, vai voltar aqui de novo, eu disse que não, obrigada pela oferta, mas aqui não volto nunca mais. Queria conversar com a prefeitura, até mesmo com a daqui, para que cuidem desses prédios, acho que o estado deles deteriora mais rápido perto da praia. E não quero para ninguém isso que eu passei, afirmou.

"Foi um sonho que virou pesadelo, a minha família não conhecia o mar. O rapaz do condomínio falou a senhora vai esquecer, vai voltar aqui de novo, eu disse que não, obrigada pela oferta, mas aqui não volto nunca mais" Geni Rodrigues de Abreu - Avó da criança

Apesar do susto, a avó de Anna Luiza agora respira mais aliviada. No sábado eu fui visitá-la, o médico falou para levar coisas para estimular. Eu levei uma boneca, na esperança de chegar lá e arrancar um sorriso dela, mas não aconteceu. Ela estava apática. Saí de lá arrasada, o rostinho que eu vi não era o que eu gostaria de ter visto. Mas ontem (28) ela já estava bem diferente, ela sorriu para minha filha. Hoje ela falou, antes ela só balbuciava, tentava falar mamãe, vovô, mas não tinha falado mesmo. A minha filha disse 'bom dia meu amor' e ela respondeu um bom dia animado, como ela fazia antes. Ela disse 'bubu', que é como ela chama a chupeta, falou 'fafalda' para a fralda e 'neném' para a bonequinha. Estamos muito felizes, disse.

"Ela sorriu para minha filha. Hoje ela falou, antes ela só balbuciava, tentava falar mamãe, vovô, mas não tinha falado mesmo. A minha filha disse 'bom dia meu amor' e ela respondeu um bom dia animado, como ela fazia antes. Estamos muito felizes" Geni Rodrigues de Abreu - Avó da criança

O ACIDENTE

Um pedaço de concreto da varanda de um prédio na Praia do Morro se desprendeu da estrutura na noite do sábado (19), e atingiu a cabeça da criança que passava pela calçada no colo do pai. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais. Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto.