Concreto cai de varanda e atinge bebê no colo do pai, em Guarapari

Um pedaço do concreto da varanda de um edifício na Praia do Morro, em Guarapari, se soltou da estrutura na noite deste sábado (19), e atingiu em cheio a cabeça de uma criança de 2 anos e 8 meses que passava pela calçada no colo do pai. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais. Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto.
A criança foi socorrida pelo Samu para o Hospital São Franscisco de Assis, também na Praia do Morro, e depois transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Vitória. Segundo a avó da menina, que pediu para não ser identificada, ela teve uma parte do crânio esmagada e passou por cirurgia. Ela continua internada em estado grave, sedada, e não tem previsão de alta.
A avó contou ainda que os pais da menina estão muito abalados. Os médicos ainda não descartam que ela possa ter sequelas. A família é de Pirapora, Minas Gerais, está hospedada em um hotel em Vitória, e sendo assistida pelo condomínio do prédio onde ocorreu o acidente. Era a primeira vez que a família visitava Guarapari.
De acordo com o gerente da Defesa Civil municipal de Guarapari, Oldair Rossi, o edifício Cláudia, onde ocorreu o fato, teve a fachada interditada. O Corpo de Bombeiros já fez perícia, laudo fotográfico e registrou a ocorrência. "O prédio é antigo. O concreto soltou, bateu no alumínio do parapeito, quebrou vidros e caiu no chão. Agora, só está liberado o acesso para duas garagens. Pedimos um laudo de um engenheiro de estruturas, para não vir a ocorrer outra tragedia essa", explicou. Ele acrescentou que os moradores do aparatamento deixaram o imóvel, e estão hospedados em uma casa próxima dali.