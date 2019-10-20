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Praia do Morro

Concreto cai de varanda e atinge bebê no colo do pai, em Guarapari

Menina de 2 anos teve que passar por cirurgia na cabeça e está internada em estado grave, segundo a família.  A Defesa Civil interditou o local

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 19:33

Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

20 out 2019 às 19:33
Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari
Um pedaço do concreto da varanda de um edifício na Praia do Morro, em Guarapari, se soltou da estrutura na noite deste sábado (19), e atingiu em cheio a cabeça de uma criança de 2 anos e 8 meses que passava pela calçada no colo do pai. A menina estava em um grupo de oito pessoas da família, todas turistas de Minas Gerais. Uma tia e o pai dela também tiveram ferimentos leves por conta da queda do concreto.
A criança foi socorrida pelo Samu para o Hospital São Franscisco de Assis, também na Praia do Morro, e depois transferida para o pronto socorro do Hospital Infantil, anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Vitória. Segundo a avó da menina, que pediu para não ser identificada, ela teve uma parte do crânio esmagada e passou por cirurgia. Ela continua internada em estado grave, sedada, e não tem previsão de alta.
Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari
A avó contou ainda que os pais da menina estão muito abalados. Os médicos ainda não descartam que ela possa ter sequelas. A família é de Pirapora, Minas Gerais, está hospedada em um hotel em Vitória, e sendo assistida pelo condomínio do prédio onde ocorreu o acidente. Era a primeira vez que a família visitava Guarapari.
De acordo com o gerente da Defesa Civil municipal de Guarapari, Oldair Rossi, o edifício Cláudia, onde ocorreu o fato, teve a fachada interditada. O Corpo de Bombeiros já fez perícia, laudo fotográfico e registrou a ocorrência. "O prédio é antigo. O concreto soltou, bateu no alumínio do parapeito, quebrou vidros e caiu no chão. Agora, só está liberado o acesso para duas garagens. Pedimos um laudo de um engenheiro de estruturas, para não vir a ocorrer outra tragedia essa", explicou. Ele acrescentou que os moradores do aparatamento deixaram o imóvel, e estão hospedados em uma casa próxima dali. 
Fachada do prédio de Guarapari foi interditada Crédito: Defesa Civil Guarapari

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