Médico alerta: ES não tem transmissão acelerada, mas isolamento deve continuar

Médico Lauro Ferreira Pinto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

TV Gazeta, que o Estado precisa manter o isolamento social apesar de não ter transmissão acelerada do O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto alertou, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da, que o Estado precisa manter o isolamento social apesar de não ter transmissão acelerada do novo coronavírus , como outras unidades da federação.

Ministério da Saúde destacou que há cinco Estados brasileiros que necessitam de uma atenção especial: Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Ceará e Amazonas.

"O Espírito Santo não está em transmissão acelerada. Temos nichos de transmissão comunitária, mas não temos transmissão acelerada", apontou o médico que, no entanto, manteve o alerta para a necessidade de manter as medidas de isolamento para combater a Covid-19.

"Costumo dizer que, em algum momento, podemos abrir e fechar determinadas situações. A vida normal que conhecemos, enquanto não tiver uma vacina, um tratamento muito eficaz, eu não consigo vislumbrar. Qualquer trabalho tem que manter um distanciamento social porque às vezes a pessoa não se sente doente, mas ela pode estar passando o vírus", alerta Lauro.

Dos casos confirmados, 38 pacientes são considerados curados pela secretaria de Estado da Saúde, 110 estão em isolamento residencial e 40 estão internados, sendo 26 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O Estado registra seis mortes em decorrência da doença.