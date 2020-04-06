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Combate ao coronavírus

Médico alerta: ES não tem transmissão acelerada, mas isolamento deve continuar

Alerta é do médico infectologista de Vitória, Lauro Ferreira Pinto. O Ministério da Saúde destacou que há cinco Estados que necessitam de uma atenção especial: Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Ceará e Amazonas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 09:05

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 09:05

Médico Lauro Ferreira Pinto
Médico Lauro Ferreira Pinto Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto alertou, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, que o Estado precisa manter o isolamento social apesar de não ter transmissão acelerada do novo coronavírus, como outras unidades da federação.
Ministério da Saúde destacou que há cinco Estados brasileiros que necessitam de uma atenção especial: Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Ceará e Amazonas.
"O Espírito Santo não está em transmissão acelerada. Temos nichos de transmissão comunitária, mas não temos transmissão acelerada", apontou o médico que, no entanto, manteve o alerta para a necessidade de manter as medidas de isolamento para combater a Covid-19.
"Costumo dizer que, em algum momento, podemos abrir e fechar determinadas situações. A vida normal que conhecemos, enquanto não tiver uma vacina, um tratamento muito eficaz, eu não consigo vislumbrar. Qualquer trabalho tem que manter um distanciamento social porque às vezes a pessoa não se sente doente, mas ela pode estar passando o vírus", alerta Lauro.

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O Espírito Santo estava com 194 casos confirmados do novo Coronavírus até este domingo (5), de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Dos casos confirmados, 38 pacientes são considerados curados pela secretaria de Estado da Saúde, 110 estão em isolamento residencial e 40 estão internados, sendo 26 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O Estado registra seis mortes em decorrência da doença.
De acordo com o boletim da Sesa, os 28 novos casos registrados no domingo pertencem a cinco municípios. O maior número está em Vitória, que registrou 19 casos novos. Vila Velha (3), Serra (3), Cariacica (2) e Colatina (1) completam a lista.

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