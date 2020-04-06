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Covid-19

Prefeitura de SP tem 106 servidores da Saúde com coronavírus

O estudo leva em consideração a comunicação do primeiro caso de coronavírus registrado no país, que ocorreu no dia 25 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 07:48

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 07:48

Mulher usa máscara para se proteger do coronavírus
Mulher usa máscara para se proteger do coronavírus Crédito: EVG photos/Pexels
A cidade de São Paulo já tem 1.935 trabalhadores da área da saúde afastados por consequências da pandemia do novo coronavírus. Deste total, 106 já testaram positivo para covid-19. O levantamento foi feito pela Secretaria Municipal da Saúde, gestão Bruno Covas (PSDB) e divulgado neste sábado (4).
A Autarquia Hospitalar Municipal, responsável por 19 hospitais municipais e quatro UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), que possui 19.675 funcionários, tem 1.841 trabalhadores afastados por sintomas de gripe. Desses, 95 testaram positivo para o coronavírus, segundo a pasta.
Já o Hospital do Servidor Público Municipal, com 2.586 servidores, possui 94 afastamentos por síndrome gripal, mas apenas 11 por covid-19. A secretaria informa que há ainda 105 profissionais afastados por outras patologias que não têm relação com os sintomas.
O estudo leva em consideração a comunicação do primeiro caso de covid-19 registrado no país, que ocorreu no dia 25 de fevereiro, de um paciente vindo da Itália, até a última sexta-feira (3).
Por meio da portaria, a Secretaria da Saúde estabeleceu que profissionais acima de 60 anos devem ser realocados para atividades de retaguarda, como monitoramento e orientação dos pacientes por telefone, gestão das vagas junto à regulação local e Coordenadoria Regional de Saúde, colaboração com o médico da assistência para agilizar a indicação e disponibilização de medicamentos de uso contínuo, análise do prontuário e avaliação de resultado de exames que chegaram à UBS (Unidade Básica de Saúde), Ambulatório e Hospital Dia e, pelos meios eletrônicos.

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