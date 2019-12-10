Justiça nega pedido para suspender multas na Linha Verde

Linha Verde corredor exclusivo na Avenida Dante Michelini, Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Justiça Estadual negou nesta terça-feira (10) um pedido de liminar do vereador Mazinho dos Anjos (PSD) para suspender a aplicação de multas na Linha Verde, faixa exclusiva na orla de Camburi para ônibus, táxis, vans e carros com três pessoas ou mais.

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Na decisão, a juíza afirmou que a prefeitura, com a faixa exclusiva, procurou implementar melhorias no trânsito da cidade de Vitória, "cumprindo o programa de governo apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo em momento prévio às eleições de 2016". Na campanha, a mobilidade urbana foi uma das bandeiras do prefeito Luciano Rezende (Cidadania)

Em entrevista para A Gazeta, em novembro, o vereador disse que entrou com a liminar porque não existe lei para respaldar multa para carros com menos de dois passageiros e que a prefeitura acabou criando uma modalidade de transporte, o que não tem precedentes. Ele apontou que a faixa exclusiva não poderia se pautar pelo número de ocupantes de automóvel e sim pelos tipos de veículos.

Essa é uma modalidade nova de multa sem previsão legal, isso fere a legislação. A lei diz que, ou passa o veículo ou não passa, mas a multa não se aplica para um limite mínimo de pessoas, alegou.

Citou ainda que a fiscalização teria que ocorrer através de blitz, o que pioraria o trânsito na cidade. A magistrada, porém, não concordou com os argumentos e negou a liminar. Heloisa Cariello argumentou, na decisão, que a iniciativa de incluir carros com três ou mais ocupantes na circulação da Linha Verde contribui para desafogar as faixas normais, onde trafega um número maior de veículos.