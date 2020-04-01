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Pastor afirma

Igreja na Serra nega que membros estejam contaminados por coronavírus

A informação de que pastores e diáconos da igreja Assembleia de Deus Ministry International, no bairro José de Anchieta, estariam infectados, passou a circular em grupos de whatsapp no começo desta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 11:52

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 11:52

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira
Esclarecimento: Apesar da negativa da igreja, os órgãos oficiais que registram e controlam as informações sobre coronavírus não determinaram se os pacientes citados estão ou não entre casos suspeitos ou confirmados. Por isso, esta reportagem, publicada no dia 01/04/2020 às 11h52, teve o título atualizado em 02/04/2020 às 15h32.
Uma notícia de que membros de uma igreja evangélica, da Serra, estariam com a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus está circulando em redes sociais e preocupando os capixabas. No entanto, a igreja publicou um comunicado negando a informação.  
As mensagens indicam que pastores e diáconos da Assembleia de Deus Ministry International, no bairro José de Anchieta, na Serra, estariam infectados, e passou a circular em grupos de WhatsApp no começo desta semana, o que levou a igreja a emitir nota sobre o assunto.

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No texto consta uma lista com o nome de nove membros da igreja, entre eles três pastoras, quatro diáconos e dois fiéis da equipe de louvor, e afirma que todos deram entrada em hospitais com insuficiência respiratória. A mensagem diz que seis deles estariam em UTI, e cita o nome de um hospital particular em Laranjeiras, na Serra, e do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde essas pessoas estariam internadas.

NOTA

De acordo com o pastor Romerito Oliveira da Encarnação, da Associação de Pastores de Vitória, a propagação da notícia falsa obrigou o pastor Rubens, responsável pela igreja Assembleia de Deus Ministry International, em José de Anchieta, a emitir uma nota desmentindo os fatos.
"É fake news. Não existe nada disso. O pastor Rubens até já publicou nota desmentindo isso tudo", afirmou.

O coronavírus no ES

Na nota em questão, o pastor afirma que "se trata de uma grande mentira a mensagem divulgada com uma listagem de nomes de membros que, possivelmente, estariam internados vítimas da Covid-19". E alerta para que "em tempos como estes, nossa principal missão é se prevenir contra o vírus e contra fake news".  Confira o comunicado:
Igreja evangélica da Serra emitiu nota em que desmente notícias falsa sobre coronavírus
Igreja evangélica da Serra emitiu nota em que desmente notícias falsa sobre coronavírus Crédito: Divulgação / Assembleia de Deus Ministry

PREFEITURA DA SERRA DIZ QUE MANTEM SIGILO SOBRE INFORMAÇÕES

Procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra disse que "todos os casos do município estão sendo monitorados e acompanhados pela Secretaria de Saúde da Serra, que mantém sigilo sobre as informações de pacientes".
"Cabe ressaltar que números de suspeitas e casos de Covid-19 são repassados pela Secretaria de Estado da Saúde", completa a nota.

SESA

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), mas a demanda não havia sido respondida até as 11h50 desta quarta-feira (1º).

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