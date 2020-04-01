Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Tai's Captures/ Unsplash

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo recebeu, em apenas uma semana, 43 denúncias de profissionais da categoria que relataram estar trabalhando sem a proteção adequada para se protegerem da exposição ao risco de contaminação do novo coronavírus , causador da doença Covid-19.

Your browser does not support the audio element. Em uma semana, enfermeiros do ES fazem 43 denúncias de falta de proteção

Os dados foram repassados pela presidente do Conselho, Andressa Barcelos, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta. "Eles relatam que estão faltando máscaras, capote, que é o avental, nas gramaturas necessárias, máscaras cirúrgicas e a N-95, utilizadas em doenças de contágio respiratório", contou.

As denúncias partiram de funcionários de unidades básicas de saúde, pronto-atendimentos e hospitais. De acordo com a representante do conselho, os enfermeiros relatam ainda que têm que usar uma mesma máscara por um tempo maior que o recomendado.