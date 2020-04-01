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Prevenção ao coronavírus

Em uma semana, enfermeiros do ES fazem 43 denúncias de falta de proteção

Os dados foram repassados pela presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Andressa Barcelos, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 09:03

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 09:03

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus
Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Tai's Captures/ Unsplash
O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo recebeu, em apenas uma semana, 43 denúncias de profissionais da categoria que relataram estar trabalhando sem a proteção adequada para se protegerem da exposição ao risco de contaminação do novo coronavírus, causador da doença Covid-19.
Em uma semana, enfermeiros do ES fazem 43 denúncias de falta de proteção
Os dados foram repassados pela presidente do Conselho, Andressa Barcelos, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta. "Eles relatam que estão faltando máscaras, capote, que é o avental, nas gramaturas necessárias, máscaras cirúrgicas e a N-95, utilizadas em doenças de contágio respiratório", contou.
As denúncias partiram de funcionários de unidades básicas de saúde, pronto-atendimentos e hospitais. De acordo com a representante do conselho, os enfermeiros relatam ainda que têm que usar uma mesma máscara por um tempo maior que o recomendado.

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"Muitos profissionais têm alegado que, em razão desse momento de grande necessidade e poucos recursos, existem gerentes, gestores que estão orientando que funcionários utilizem as máscaras num prazo além do que o fabricante orienta. Se essa máscara for usada além do tempo necessário, ela acaba não seguindo sua finalidade", afirmou.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou para 96 o número de casos confirmados de Covid-19, no Espírito Santo. Só na terça-feira (31), foram 11 testes positivos: 1 em Alto Rio Novo, 1 em Guarapari, 2 em Cariacica, 4 em Vila Velha, 2 Vitória e 1 em Serra.

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