Prefeitura de Vila Velha realiza limpeza em Coqueiral de Itaparica Crédito: Paulo Borges Filho

Os cuidados tomados por conta da pandemia do novo coronavírus tem sido cada vez mais efusivos, ainda mais com o aumento de casos confirmados no Espírito Santo . Uma das medidas adotadas é a higienização das calçadas e vias públicas das cidades com água, cloro e sabão diariamente.

Your browser does not support the audio element. Prefeituras promovem higienização das ruas diariamente na Grande Vitória

A limpeza se dá principalmente em áreas de grande aglomeração de pessoas, ou seja, nas avenidas principais das cidades e nas calçadas. O foco principal de limpeza tem sido em frente a prédios públicos de atendimento à população, como Unidades de Pronto Atendimento, delegacias e escolas.

VITÓRIA

Na Capital, o secretário executivo da Central de Serviços, Marcos Aranda, explicou que o trabalho de higienização tem sido feito em frente a todos os equipamentos públicos todos os dias, pela manhã e à noite. "As calçadas de Unidades de Pronto Atendimento, delegacias, bancos, pontos de ônibus e praças têm sido o foco", afirmou o secretário.

Marcos Aranda também informou que são 25 caminhões pipa fazendo a higienização diariamente com cloro e sabão diluídos em água. O secretário também reiterou o pedido do Governo do Estado de permanecer em casa e sair apenas para necessidades primárias, como ir ao supermercado ou à farmácia.

Agentes da Prefeitura de VItória realizam limpeza das calçadas da Capital Crédito: Reproduçao/PMV

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica informou, por meio de nota, que a limpeza ocorre todos os dias, de manhã e à tarde e vem sendo feita desde quarta-feira passada, dia 25 de março. A nota também justifica que o baixo fluxo de veículos e de pedrestres facilita na higienização das vias e calçadas.

Além disso, a Prefeitura informou que a desinfecção é feita em pontos específicos como proximidades de Pronto Atendimento e unidades de saúde, pontos de atendimento de vacinação contra a influenza, terminais de ônibus do Transcol, supermercados e farmácias, e também reiterou que a população deve permanecer em casa.

FUNDÃO

A Prefeitura de Fundão informou que realiza a desinfecção em dias alternados, preferindo os horários da manhã e do final da tarde pela menor circulação de pessoas. A limpeza é feita nas principais ruas da cidade, bem como de locais que tenham grande fluxo de pessoas, priorizando passarelas e o Pronto Atendimento Municipal, seja na sede da cidade ou nos distritos de Timbuí e Praia Grande.

A prefeitura informou também que inicialmente utilizava pulverizadores, mas que agora utiliza caminhões pipa para desinfectar as vias públicas com solução de cloro.

Limpeza das vias de Fundao é feita em dias alternados com sabao e cloro diluídos em água Crédito: Reprodução/Prefeitura de Fundão

SERRA

A Secretaria de Serviços (Sese) da Serra informou que está realizando, desde a última quarta-feira (25), uma força-tarefa de limpeza de ruas no entorno das unidades de saúde, Unidades de Pronto Atendimento (Upas), supermercados, farmácias e delegacias, em todo o município. O objetivo é desinfectar esses locais em que circulam mais pessoas e que podem oferecer mais risco de contágio do coronavírus.

De acordo com a Prefeitura, o trabalho é feito com bombas costais utilizando a solução pulverizada em superfícies. A Prefeitura informou também que os trabalhadores estão devidamente equipados com os equipamentos de proteção individual (EPIs) e os locais podem ser frequentados após a aplicação do produto, que é feita das 7 às 17 horas.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha informou que o trabalho de desinfecção de cloro diluído em água é realizado diariamente em várias regiões da cidade. As equipes estão realizando o trabalho principalmente nos equipamentos públicos, como no entorno das Unidades de Saúde e Unidades Municipais de Ensino e ao final de cada feira livre, além de supermercados e farmácias.

Ainda segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está elaborando um cronograma para ampliar ainda mais este serviço enquanto durar a quarentena.

GUARAPARI E VIANA