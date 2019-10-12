Visita a navio

Fila para conferir livraria flutuante no Centro de Vitória

A manhã deste sábado (12) foi de grande movimentação no navio Logos Hope, a maior livraria flutuante do mundo

Publicado em 12 de outubro de 2019 às 10:58 - Atualizado há 6 anos

Visitantes formam longa fila para entrar em navio, onde funciona livraria flutuante Crédito: Caíque Verli

O sábado de feriado foi de grande movimentação no navio Logos Hope, a maior livraria flutuante do mundo. Antes do navio ser aberto para visitação, a fila que começa em frente ao Palácio Anchieta, já se aproximava do trecho próximo à rua Vinte e Três de Maio, ocupando três quarteirões na calçada do porto.

Nem o sol forte desanimou moradores e turistas que estão em Vitória.

Iracema Nunes, atendente, veio com o marido e os dois filhos. Eles foram um dos primeiros a chegar na fila, quase duas horas antes da abertura.

"Cheguei cedo aqui pra tentar evitar fila. Comprei até um guarda-chuva pra fugir do sol. O navio é lindo e espero que seja mais lindo ainda lá dentro", comenta.

A atendente Iracema Nunes foi com a família conhecer a maior livraria flutuante no mundo Crédito: Caíque Verli

Elaine Santana trouxe 30 alunos do Sul do Estado de uma rede de faculdades particular. "Viemos de Marataízes, Itaipava e Anchieta. Achei maravilhosa essa ideia e a gente precisa apoiar e vir. Essa fila não vai desanimar a gente não. Enquanto a gente não chegar lá, a gente não fica satisfeito", brinca Elaine.

A visitação começou na última quinta-feira (10), e vai até o dia 20 de outubro (das 10h às 21h, de terça a sábado, e das 14h às 21h, aos domingos). Para entrar, é cobrado um ingresso de R$ 5, mas crianças com menos de 12 anos e idosos com mais de 65 são isentos da taxa.

Visitantes formam longa fila para entrar em navio, onde funciona livraria flutuante Crédito: Caíque Verli

LOGOS HOPE, MAIOR LIVRARIA FLUTUANTE DO MUNDO, EM VITÓRIA (ES)

Local: Porto de Vitória (Codesa - Av. Getúlio Vargas, 556, Centro de Vitória)

Data: aberto para visitação de 10 a 20 de outubro de 2019, em horários pré-definidos e sem funcionamento aos domingos

Ingressos: a entrada no navio custa R$ 5 para entrar, com isenção de taxa para crianças abaixo de 12 anos e idosos com mais de 65 - Vendas na bilheteria do local; a entrada para o teatro custa R$ 20, em preço único - Vendas por meio do EventBrite.com

ESPETÁCULO "O LEÃO, A FEITICEIRA E O GUARDA-ROUPA

Quando: dias 13 e 20 de outubro

Horário: 19h

Ingressos: a entrada para o teatro custa R$ 20, em preço único - Vendas por meio do EventBrite.com

Informações: nas redes sociais da Logos Hope

